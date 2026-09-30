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کارشناس هواشناسی از ورود سامانه بارشی پاییزی از یکشنبه ۱۲ مهر به مازندران خبر داد.
وی افزود: از اواخر امروز بهتدریج از میزان ابر و ناپایداری هوا کاسته خواهد شد.
حمیدی گفت: آسمان مازندران روزهای پنجشنبه و جمعه صاف تا نیمهابری همراه با افزایش ابر خواهد بود و از جمعه شب و روز شنبه، آسمان ابری و بهویژه در نیمه غربی استان، رگبار پراکنده و وزش باد پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی افزود: نخستین سامانه بارشی پاییز از روز یکشنبه وارد استان میشود و آسمان ابری، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد را به همراه خواهد داشت.
وی گفت: دریای مازندران امروز مواج است و شرایط برای فعالیتهای گردشگری و صیادی مناسب نخواهد بود.