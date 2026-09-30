به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، حمیدی کارشناس هواشناسی گفت: آسمان استان امروز چهارشنبه هشتم مهرماه غالباً ابری همراه با رگبار، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از اواخر امروز به‌تدریج از میزان ابر و ناپایداری هوا کاسته خواهد شد.

حمیدی گفت: آسمان مازندران روزهای پنجشنبه و جمعه صاف تا نیمه‌ابری همراه با افزایش ابر خواهد بود و از جمعه شب و روز شنبه، آسمان ابری و به‌ویژه در نیمه غربی استان، رگبار پراکنده و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی افزود: نخستین سامانه بارشی پاییز از روز یکشنبه وارد استان می‌شود و آسمان ابری، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد را به همراه خواهد داشت.

وی گفت: دریای مازندران امروز مواج است و شرایط برای فعالیت‌های گردشگری و صیادی مناسب نخواهد بود.