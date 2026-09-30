نخستین یادواره شهدای شهرستان بهارستان با حضور خانواده‌های شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم در محل اصابت موشک‌های دشمن در شهرک قلعه‌میر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این یادواره همزمان با آخرین روز در هفته دفاع مقدس با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده شهدا و ایثارگران در محل اصابت موشک‌های دشمن متجاوز به اماکن مسکونی شهرک قلعه‌میر برگزار شد.

سرهنگ شیبانی فرمانده سپاه شهرستان بهارستان، در این یادواره که با حضور جمعیتی بالغ بر دو هزار نفر همراه بود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: برگزاری یادواره‌های شهدا فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال پیام شهیدان به نسل‌های آینده است.

سرهنگ شیبانی افزود: شهدا با نثار جان خود از آرمان‌های انقلاب اسلامی، امنیت و عزت کشور دفاع کردند و امروز وظیفه همه ماست که با ادامه مسیر آنان، ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت را به نسل جوان منتقل کنیم.

امام جمعه بخش گلستان شهرستان بهارستان نیز در این مراسم با بیان اینکه در جنگ اخیر دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است گفت؛ در طول هفت ماه گذشته، به برکت خون شهدای عزیز، از جمله شهدای مقاومت و سایر شهدا، دستاورد‌های ارزشمندی به دست آمده است.

سید سجاد موسوی افزود: دشمن با وجود تلاش‌ها و اقدامات گسترده، تاکنون به هیچ‌یک از اهدافی که دنبال می‌کرد، دست نیافته و ایستادگی و مقاومت مردم، این توطئه‌ها را با شکست مواجه کرده است.