مراسم قدردانی از ۲۰۰ تن از رزمندگان، ایثارگران و بسیجیان جنگ رمضان دوشنبه شب در جاسک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با بیان اینکه راهبرد دشمن برای تحمیل قحطی از طریق محاصره اقتصادی شکست خورده است، گفت: ایستادگی و مقاومت مردم و مسئولان در برابر این فشارها، دشمن را ناکام گذاشت.

سرهنگ طالب احمدی‌نیا با تأکید بر انسجام ارکان نظام در جنگ اخیر افزود: برخلاف تبلیغات دشمن، هیچ‌یک از مسئولان و سیاست‌مداران کشور در مقاطع حساس کار را رها نکردند و تمام تصمیمات نظام بر اساس اجماع عمومی و در تبعیت از ولایت فقیه اتخاذ شد.

وی گفت: این اتحاد در میان اقوام، مذاهب و گروه‌های سیاسی، مدل به‌روز و کارآمدی از همدلی ملت و دولت را در ایران اسلامی به نمایش گذاشت.

معاون فرهنگی و هنری سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با تشریح پیشرفت‌های نظامی افزود: در حوزه موشکی شاهد جهشی بی‌سابقه هستیم؛ به‌گونه‌ای که رزم‌ناو‌های آمریکایی با وجود فاصله گرفتن از سواحل ما، همچنان در تیررس موشک‌های ایران قرار دارند و اعتراف خود رسانه‌های آمریکایی به آسیب‌دیدگی این شناورها، گواهی بر این اقتدار است.

سرهنگ احمدی‌نیا با ابراز خوش‌بینی به بهبود وضعیت اقتصادی با تکیه بر توان داخلی و نخبگان کشور گفت: ما با اتکا به داشته‌های خود، گره‌های اقتصادی را نیز باز خواهیم کرد و امروز تنگه هرمز به ابزاری راهبردی تبدیل شده که هرگونه تحریم علیه جمهوری اسلامی را با چالش جدی مواجه می‌کند.

وی افزود: ابهت آمریکا در دنیا فروریخته و دشمن در استیصال کامل قرار دارد و امروز شکست هیمنه استکبار و نابودی رژیم صهیونیستی نه یک تحلیل، بلکه وعده‌ای الهی است که به دست ملت بزرگ ایران محقق خواهد شد.

معاون فرهنگی سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ شناختی گفت: هدف اصلی دشمن در این جنگ، القای یأس و تحریف واقعیت‌هایی همچون اهمیت استراتژیک تنگه هرمز یا توان هسته‌ای کشور است.

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سرهنگ پاسدار احمدی نیا افزود: در این شرایط، مدیریت جهادی دولت و همراهی مردم در صرفه‌جویی و همکاری با نظام، مانع از تحقق اهداف دشمن برای ایجاد قحطی یا انحراف در اذهان عمومی شده است.

وی با اشاره به اینکه پیروزی‌های بزرگ نیازمند صبر و مقاومت بیشتری است، گفت: خداوند توفیق پرچمداری فتح قدس را به ملت بزرگ ایران عطا کرده است و این هدف با تداوم تبعیت از ولایت و مقاومت در همه عرصه‌ها، دست‌یافتنی و قطعی است.