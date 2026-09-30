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برنامههای «کیمیای کلمات»، با محوریت کتاب پژوهشی «آذربایجان و شاهنامه» اثر دکتر سجاد آیدنلو، «بازتاب» با محوریت بازخوانی پیام اخیر رهبر انقلاب به مناسبت ایامالله دفاع مقدسی، «ققنوس» با موضوع بررسی ابعاد اندیشه مولانا و «خط اول» با موضوع بازخوانی ارزشهای حماسی جامعه از رادیو فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «کیمیای کلمات» جمعه دهم مهر با محوریت کتاب پژوهشی «آذربایجان و شاهنامه» اثر دکتر سجاد آیدنلو، به بررسی پیوند تاریخی میان آذربایجان و شاهنامه، اثر ماندگار حکیم ابوالقاسم فردوسی، میپردازد.
این برنامه با حضور دکتر بهرام پروینگنابادی به عنوان کارشناس، ابعاد علمی و تاریخی این اثر را بررسی میکند و به موضوعاتی همچون جایگاه آذربایجان، حضور ترکان و بررسی تعاملات زبانی در شاهنامه میپردازد. این کتاب با رویکردی مستند، سابقه شاهنامه در آذربایجان و ابعاد فرهنگی و تاریخی این پیوند را بررسی کرده و زمینههای شکلگیری و تداوم ارتباط آذربایجان با شاهنامه را مورد توجه قرار داده است.
«آذربایجان و شاهنامه» در هفت فصل تنظیم شده است. فصل نخست با عنوان «آذربایجان در شاهنامه» به بررسی جایگاه تاریخی، حماسی و اساطیری آذربایجان در روایتهای شاهنامه اختصاص دارد. فصل دوم با عنوان «ترک/ترکان در شاهنامه» تفاوت میان تورانیان در شاهنامه و اقوام و همسایگان ایران در شرق و شمال شرق را از منظر تاریخی بررسی میکند و فصل سوم نیز به «زبان ترکی در شاهنامه» میپردازد.
در فصل چهارم، حضور آذربایجان در روایتهای ملی ـ پهلوانی ایران، خارج از شاهنامه، بررسی شده است. فصل پنجم با سیزده بخش به موضوع «شاهنامه در آذربایجان» اختصاص دارد و فصل ششم، برجستهترین شاهنامهشناسان و شاهنامهپژوهان آذربایجانی را معرفی میکند. فصل هفتم نیز به بررسی دیدگاههای منتقدان آذربایجانی درباره فردوسی و شاهنامه اختصاص یافته و ۷۶ عنوان از این نقدها را بررسی کرده است.
برنامه «کیمیای کلمات» با محوریت واکاوی و تحلیل متون کهن فارسی، به تهیهکنندگی فریده گودرزی و با اجرای فاطمه حقیقتناصری، ساعت ۱۲:۳۰، پخش می شود.
برنامه تحلیلی «بازتاب» با محوریت بازخوانی پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت ایامالله دفاع مقدس هشتساله و سالگرد آغاز جنگ تحمیلی، کارآمدی الگوی راهبردی مقاومت را در نبردهای متأخر منطقه با حضور صاحبنظران سیاسی و اقتصادی به بحث و تبادل نظر میگذارد.
این برنامه با نگاهی تطبیقی و پرسشمحور، میزان توفیق و تابآوری «اندیشه مقاومت در منظومه فکری رهبران جبهه پایداری» را از سالهای ایستادگی در دفاع هشتساله تا منازعات پیچیده و جنگ ۴۰روزه اخیر در مهار نقشههای دشمنان ارزیابی میکند. در همین چارچوب، دکتر سید عبدالله متولیان، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی، به بازنمایی دلالتهای ژئوپلیتیک پیام رهبر فرزانه انقلاب پرداخته و با تحلیل آرایش نیروهای محور مقاومت، نقش مولفههای گفتمانی پایداری را در ناکام گذاشتن طراحیهای راهبردی و میدانی جبهه مقابل تشریح خواهد کرد.
برنامه «بازتاب» همچنین برای بررسی دقیقتر پیوستهای این ایستادگی، با حضور دکتر ناصر کاظمی، اقتصاددان و پژوهشگر مسائل توسعه، به واکاوی ابعاد تابآوری اقتصادی و ملزومات پشتیبانی ملی در مواجهه با جنگهای ترکیبی و فشارهای همهجانبه معاصر میپردازد تا نسبت میان ثبات اقتصادی، بازدارندگی دفاعی و مقاومت فعال را برای مخاطبان تبیین کند.
این برنامه به تهیهکنندگی ریحانه بیرامی و با اجرای احسان همتی، امروز ساعت ۱۹:۰۰ پخش میشود.
برنامه زنده «ققنوس» همزمان با سالروز بزرگداشت جلالالدین محمد بلخی (مولانا)، ابعاد جهانشمول اندیشه این عارف نامدار شرق را در گفتوگو با صاحبنظران حوزه ادبیات دانشگاهی بررسی میکند.
این برنامه تخصصی در محور نخست خود، در گفتوگو با دکتر سیدعلیاصغر میرباقریفرد، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، پیوندهای عرفانی میان شمس و مولانا را بررسی کرده و ظرفیتهای این میراث ادبی و عرفانی را در بازنمایی فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی مورد واکاوی قرار میدهد.
«ققنوس» در بخش دوم گفتوگوها، با دعوت از دکتر هادی، استاد ادبیات دانشگاه تهران، به یکی از موضوعات مهم مثنوی معنوی، یعنی «مسأله تغییر انسان و دگردیسی اخلاقی» میپردازد و بررسی میکند که چگونه آموزههای سلوکی مولانا میتواند در مواجهه انسان معاصر با روزمرگی و بحران هویت مورد توجه قرار گیرد.
این برنامه در ادامه با بخشهایی موضوعی درباره فرازهای برجسته زندگی مولانا، ساختار و راز و رمزهای مثنوی معنوی و دیدگاههای استادان و پژوهشگران ادبیات همراه است تا تصویری جامع از اندیشه و میراث مولوی ارائه دهد.
«ققنوس» به تهیهکنندگی و نویسندگی معصومه علوینکو، مشاوره محتوایی مرتضی صداقتگو و گویندگی مهدی محمدیان، امروز ساعت ۱۵ پخش میشود.
برنامه زنده «خط اول» در تداوم بازخوانی ارزشهای حماسی جامعه و ارج نهادن به میدانداری مردم، پنجشنبه نهم مهر با استقرار در میدان فلسطین، به موضوع اهمیت حضور مردم در خیابانها، پیام این گردهمایی و نقش زیست شبانه در امنیت کشور میپردازد.
این برنامه با طرح این پرسش بنیادین که «کدام خصیصه مردمی در سالهای دفاع مقدس گرهگشای مسائل کنونی کشور بوده است؟» میزبان دکتر سید مرتضی روحانی، شهردار منطقه ۶ تهران، خواهد بود تا نسبت میان الگوهای ایثار و پایداری با الگوی زیست شهری و مدیریت انقلابی در بافت پایتخت را بررسی کند.
همچنین در ادامه این ویژهبرنامه، «خط اول» شامگاه جمعه دهم مهر به مناسبت شب ۲۱۶ حضور مردم در خیابان، با حضور مهندس میثم لطیفی، معاون رئیسجمهور شهید در دولت سیزدهم، روی آنتن میرود تا راهبردهای حکمرانی جهادی، امتداد آرمانهای دفاع مقدس در قوه مجریه و الگوهای مدیریت خدمتگزار را بررسی کند.
این ویژهبرنامه تحلیلی به تهیهکنندگی فاطمه محمدیانفر، سردبیری جعفر شعاعی، اجرای راضیه گردکاهد و گزارشگری محمدمسعود مصدرالامور ساعت ۲۰:۳۰ پخش می شود.