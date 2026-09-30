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مقامات عالی چین با حضور در مراسمی ، به شهداء و قهرمانان ملی این کشور ادای احترام کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، مقامات عالی چین با حضور در مراسمی در میدان تیانآنمن، به شهداء و قهرمانان ملی این کشور ادای احترام کردند.
صبح امروز، چهارشنبه، مقامات عالیرتبه حزب کمونیست و دولت چین، از جمله «شی جینپینگ» رئیسجمهوری خلق چین، به همراه نمایندگان اقشار مختلف، در میدان «تیانآنمن» پکن، با اهدای سبدهای گل به یاد قهرمانان ملی و شهدای چین ادای احترام کردند.
این مراسم هر سال در آستانه روز ملی چین و در روز ۳۰ سپتامبر، همزمان با «روز شهدا» برگزار میشود. روز شهدا در چین از سال ۲۰۱۴ به طور رسمی در تقویم این کشور ثبت شده و برای گرامیداشت کسانی است که جان خود را در راه استقلال، توسعه و منافع ملی چین از دست دادهاند.
در این مراسم، یاد و خاطره قهرمانان ملی و تمامی کسانی که برای حفظ حاکمیت، استقلال و منافع ملی چین جان خود را فدا کردهاند، گرامی داشته شد.
مراسم امسال در شرایطی برگزار شد که چین در آستانه روز ملی این کشور قرار دارد و همزمان با یکصد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین و نودمین سالگرد پایان «راهپیمایی طولانی» ارتش سرخ چین است. راهپیمایی طولانی از سال ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۶ ادامه داشت و در ادبیات رسمی چین، یکی از رویدادهای مهم تاریخ انقلاب این کشور به شمار میرود.
شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین، در این مراسم با تأکید بر اهمیت پاسداشت قهرمانان ملی گفت: «تنها با گرامی داشتن قهرمانان میتوان امید داشت که قهرمانان دوباره ظهور کنند و تنها با تلاش برای قهرمان بودن میتوان انتظار داشت که قهرمانان بیشتری ظهور کنند.»
رئیسجمهوری چین همچنین از مردم این کشور خواست از روحیه ایثار و فداکاری در راه مردم و کشور الهام بگیرند و با تلاش و کوشش امروز، آیندهای بهتر بسازند.
روز ملی چین هر سال اول اکتبر برگزار میشود. اول اکتبر ۱۹۴۹، تأسیس جمهوری خلق چین به رهبری حزب کمونیست چین در میدان تیانآنمن پکن اعلام شد و از آن زمان این روز به عنوان روز ملی این کشور گرامی داشته میشود. دولت چین در دسامبر همان سال، اول اکتبر را به طور رسمی به عنوان روز ملی تعیین کرد.
به همین دلیل، روزهای پایانی سپتامبر و آغاز اکتبر در چین با مجموعهای از مراسم رسمی و ملی همراه است و مراسم روز شهدا در ۳۰ سپتامبر، یک روز پیش از روز ملی، یکی از مهمترین این برنامههاست.