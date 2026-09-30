به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های سنگ‌نوردی بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا امروز (چهارشنبه) در سالن پورت‌مسه دنبال شد و رضا علیپور، نماینده کشورمان در ماده سرعت مردان، به مصاف حریفان خود رفت.

در این دور از مسابقات که با حضور ۱۹ سنگ‌نورد و در قالب ۱۹ هیت روی دیواره چهارلاینه برگزار شد، علیپور طی چهار بار صعود روی مسیر‌های مختلف به ثبت رکورد پرداخت. علیپور در نهایت با ثبت زمان ۵.۰۷ ثانیه در جایگاه دهم جدول مقدماتی قرار گرفت و موفق شد در جمع ۱۶ نفر برتر جدول حذفی جای گیرد.

طبق قوانین این دوره، بهترین زمان ثبت‌شده از میان تلاش‌های ورزشکاران ملاک رتبه‌بندی دور مقدماتی بود و ۱۶ سنگ‌نورد برتر راهی مرحله حذفی شدند.

رضا علیپور فردا شب در مرحله یک‌هشتم به کار خود ادامه خواهد داد.