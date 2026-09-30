به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛محمود خراسانی‌پور، بخشدار شهداد و نماینده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمان، در بازدیدی دو روزه و پیاده از منطقه سختگذر کوه‌جفتان شهداد، ضمن گفت‌و‌گو با اهالی آبادی‌های مختلف، همه مسیر‌های دسترسی به این منطقه را بررسی کرد.

محمود خراسانی‌پور، بخشدار شهداد، بازدید خود را از حدود ساعت ۵:۳۰ صبح پنجشنبه ۲۶ شهریور از آبادی ده مرتضی آغاز کرد و ساعت ۱۴ از سمت سد طبیعی به کشیتوئیه رسید. این بازدید ۳۴ ساعته به صورت پیاده انجام شد و در جریان آن، بخشدار از آبادی‌های پامزار، سنگ‌سا، بیگم، آبگرمو، هومکی، حوالی تل بادامی، انجیراسپیده، بی‌بی دانا و چنارسرگزون بازدید و با اهالی گفت‌و‌گو کرد.

در این مدت مسیر ده مرتضی (محمودآباد) به کوه‌جفتان و مسیر پامزار کوه‌جفتان به سد طبیعی بررسی و مختصات آنها برداشته شد.

بخشدار همچنین از بخشی از مسیر سیرچ به کوه‌جفتان از راه مسجد ابوالفضل (ع) در جاده سیرچ به کوه‌جفتان و سد طبیعی به کشیتوئیه بازدید کرد.

در این بازدید میدانی، مجتبی نادری از اداره کل راهداری شمال استان کرمان و علی قاصدی، طیبه جهانشاهی و میلاد قاصدی (پدر، مادر و فرزند) از اهالی، به عنوان راهنمای مسیر، بخشدار را همراهی کردند.

خراسانی‌پور با اشاره به اینکه پس از بررسی همه مسیر‌های دسترسی به کوه‌جفتان برای احداث مسیری علاوه بر مسیر مورگین تصمیم‌گیری خواهد شد، کوه‌جفتان را منطقه‌ای با مردمی سخت‌کوش و دارای ظرفیت‌های فراوان گردشگری توصیف کرد و گفت: با دستور دکتر طالبی، استاندار کرمان، راهکار‌های تحقق مطالبات اهالی و توسعه منطقه کوه‌جفتان با نگاه کارشناسی و برپایه تعامل با مردم تدوین خواهد شد.

به گفته وی برای انتخاب کارشناسی جاده دسترسی علاوه بر بازدید میدانی؛ نقشه برداری از، طریق پهپاد نیز انجام و بهترین و عملیاتی‌ترین راه به منطقه کوه جفتان نهایی خواهد شد.