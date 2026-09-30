به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از «میدل ایست آی»، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، روز سه شنبه اعلام کرد اقدام‌های اقتصادی علیه ایران ادامه پیدا خواهد کرد و کسانی را که حمایت مالی در اختیار ایران می‌گذارند، هدف قرار خواهد داد.

بسنت افزود: بر اساس عملیات «طرد اقتصادی»، وزارت خزانه داری آمریکا به هدف قرار دادن و اختلال در برنامه افرادی که حمایت مالی، تکنولوژی و اطلاعاتی در اختیار ایران قرار می‌دهند ادامه خواهد داد. این افراد به حکومت ایران اجازه می‌دهند فعالیت‌های اقتصادی تروریستی خود را ادامه دهد. وزارت خزانه داری هیچ گونه حمایتی از حکومت ایران را تحمل نخواهد کرد و به تلاش‌ها برای شناسایی، افشا و منزوی کردن هم دستان آن ادامه خواهد داد.

در این میان، «تامی پیگوت»، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه شنبه به جایزه ۱۵ میلیون دلاری آمریکا اشاره کرد که به اطلاعاتی تعلق می‌گیرد که منجر به اختلال در ساز و کار مالی «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ایران بینجامد.