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جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیامی خطاب به مردم میداندار کشور، بر صیانت از تمام مرزهای آبی و خاکی ایران تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر دریادار فرامرز بمانی، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیامی خطاب به ملت عزیز ایران، از ایستادگی و حمایتهای مردم قدردانی کرد.
امیردریادار در این پیام با تأکید بر اقتدار نیروهای مسلح، گفت: ملت عزیز ایران از ایستادگی، پایداری و اقتدار ما دلگرم باشند؛ ما اجازه نخواهیم داد پاهای نجس دشمن خبیث به خاک پاک ایران برسد.