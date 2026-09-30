جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیامی خطاب به مردم میدان‌دار کشور، بر صیانت از تمام مرزهای آبی و خاکی ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر دریادار فرامرز بمانی، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیامی خطاب به ملت عزیز ایران، از ایستادگی و حمایت‌های مردم قدردانی کرد.

امیردریادار در این پیام با تأکید بر اقتدار نیروهای مسلح، گفت: ملت عزیز ایران از ایستادگی، پایداری و اقتدار ما دلگرم باشند؛ ما اجازه نخواهیم داد پاهای نجس دشمن خبیث به خاک پاک ایران برسد.