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معاون توسعه و مدیریت سازمان غذا و دارو گفت: در ۶ ماهه نخست امسال تأمین ارز مورد نیاز صنعت دارو افزایش یافته و در کنار آن، با اختصاص ۱۵۰ همت تسهیلات و استفاده از ظرفیت اوراق گام، اقدامات لازم برای پشتیبانی از تولید و تأمین نقدینگی شرکتهای داروسازی در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نقی شهابیمجد معاون توسعه و مدیریت سازمان غذا و دارو، با اشاره به اقدامات انجامشده برای حمایت از صنعت دارو اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال میزان تخصیص و تأمین ارز ترجیحی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و منابع ارزی مورد نیاز صنعت در این دوره بهگونهای تأمین شده که امکان استمرار تولید و تأمین اقلام دارویی فراهم باشد.
وی افزود: برنامه تأمین ارز در ۶ ماهه دوم سال نیز در حال پیگیری است و با توجه به منابع پیشبینیشده، مجموع ارز تخصیصی در سال جاری بیش از سال گذشته نخواهد بود.
معاون توسعه و مدیریت سازمان غذا و دارو ادامه داد: بهمنظور تسریع و تسهیل در ترخیص مواد اولیه و مواد حدواسط مورد نیاز صنعت داروسازی، اقدامات لازم در حال انجام است تا روند ورود این اقلام و تأمین نیازهای تولید با سهولت بیشتری انجام شود.
شهابیمجد با اشاره به ظرفیتهای تأمین مالی گفت: در کنار حمایتهای ارزی، امکان استفاده از اوراق گام برای تأمین خریدهای شرکتهای داروسازی در بازه ششماهه فراهم شده است.
وی افزود: تاکنون ۱۵۰ همت تسهیلات به شرکتهای داروسازی منتقل شده است تا بخشی از نیازهای نقدینگی این شرکتها تأمین شود.
معاون توسعه و مدیریت سازمان غذا و دارو همچنین از تدوین آییننامه استفاده از اوراق گام خبر داد و گفت: این آییننامه در حال تدوین است تا ظرفیت اوراق گام نیز برای تأمین مالی شرکتهای داروسازی مورد استفاده قرار گیرد.
مجموعه این اقدامات با هدف مدیریت منابع ارزی، تسهیل ورود مواد اولیه و حدواسط، تقویت ظرفیتهای تأمین مالی و پشتیبانی از استمرار تولید دارو دنبال میشود.