به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، مراسم افتتاح هفته فیلم ایران در روسیه با نمایش فیلم «زیبا صدایم کن» در سینمای مارشال ژوکوف در پارک آزادی مسکو برگزار شد و رسول صدرعاملی، کارگردان این اثر، نیز در این مراسم حضور داشت.

حضور صدرعاملی با استقبال و تشویق ممتد حاضران همراه شد. این کارگردان سینمای ایران پس از نمایش فیلم در جمع مخاطبان روس حضور یافت و درباره این اثر و ارتباط سینمای ایران با مخاطبان دیگر کشورها سخن گفت.

صدرعاملی در این مراسم ابراز امیدواری کرد که فیلم «زیبا صدایم کن» مورد استقبال مخاطبان روس قرار گیرد.

تأکید بر همکاری سینمایی ایران و روسیه

حسین دیوسالار، معاون توسعه روابط علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نیز در مراسم افتتاحیه هفته فیلم ایران در مسکو بر گسترش تعاملات فرهنگی و سینمایی میان ایران و روسیه تأکید کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای همکاری میان دو کشور، بر تولید آثار مشترک سینمایی و امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری در این زمینه تأکید کرد.

دیوسالار همچنین سازمان سینمایی ایران و «روس‌کینو» را دو مجموعه دارای ظرفیت برای همکاری در زمینه تولید آثار مشترک سینمایی دانست و بر قرار گرفتن این موضوع در دستور کار دو طرف تأکید کرد.

هفته فرهنگی ایران در روسیه با برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری تا ۱۴ مهرماه ادامه خواهد داشت.