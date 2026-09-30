مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی از برقراری پرواز فوق العاده شرکت هواپیمایی آتا در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران در روز پنج‌شنبه ۹ مهر خبر داد.

پرواز فوق‌العاده هواپیمایی آتا در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران

پرواز فوق‌العاده هواپیمایی آتا در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: این پرواز روز پنج‌شنبه ۹ مهر از تهران به مقصد بیرجند در ساعت ۱۸:۰۰ انجام می‌شود و ساعت ۱۹:۲۰ وارد فرودگاه شهید کاوه بیرجند خواهد شد.

سیدی افزود: پرواز برگشت این شرکت نیز در ساعت ۲۰:۲۰ از بیرجند به مقصد تهران انجام خواهد شد.

به گفته وی این پرواز فوق‌العاده با هدف افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران برقرار شده است.