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یادواره یادواره چهار شهید روستای هندوکش و مسابقه تیراندازی باتفنگ بادی در شهر افوس را در این بسته خبری بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ یادواره چهار شهید روستای هندوکش بویین میاندشت برگزار شد.
دراین همایش عباس باقری ازرزمندگان دفاع مقدس بابیان روایتی از دلاورمردی رزمندگان در ۸ سال دفاع مقدس گفت: اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون جانفشانی وازخود گذشتگی جوانانی است که به فرمان خمینی کبیر لبیک گفتند ودرمقابل دشمن بعثی ایستادند.
مسابقات تیراندازی باتفنگ بادی در شهر افوس بویین میاندشت برگزار شد. فرمانده پایگاه بسیج شهدای شهر افوس گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس یک دوره مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی با حضور ۱۵۰ نفر در رده سنی نونهالان و نوجوانان برگزارشد.
مسعود مقصودی افزود: در این مسابقات از نفرات اول تا سوم هر رده سنی تجلیل شد.