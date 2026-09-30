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به مناسبت روز آتشنشانی، مراسمی با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان قرچک در ایستگاه مرکزی آتشنشانی برگزار شد و در این آیین، از شجاعت و فداکاریهای این صنف در حفاظت از جان و مال شهروندان تجلیل گردید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار شهرستان قرچک در این مراسم که در ایستگاه مرکزی آتش نشانی قرچک برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتشنشان، شجاعت، فداکاری و مسئولیتپذیری آتشنشانان را از ویژگیهای ارزشمند این قشر دانست و گفت: آتشنشانی تنها یک شغل نیست، بلکه رسالتی انسانی است که با نجات جان و حفظ اموال مردم در شرایط حادثه و بحران معنا پیدا میکند.
علی محمد اسلامی با اشاره به حضور آتشنشانان در شرایط پرخطر، اظهار کرد: آتشنشانان با اتکا به آموزش، دانش و آمادگی خود در شرایطی که دیگران از محل حادثه فاصله میگیرند، برای نجات جان و مال مردم وارد صحنه میشوند و این روحیه ایثار و فداکاری، جایگاه ویژهای برای آنان در خدمترسانی به جامعه ایجاد کرده است.
نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک بر ضرورت ارتقای فرهنگ ایمنی در میان شهروندان تأکید کرد و خواستار حضور فعالتر مجموعه آتشنشانی در برنامههای آموزشی و فرهنگی در محلات برای آشنایی خانوادهها با اصول پیشگیری و کاهش حوادث شد.
وی با اشاره به اهمیت تجهیزات و امکانات آتشنشانی، بر بهرهگیری مناسب از ظرفیتهای موجود در کنار آموزش و فرهنگسازی برای کاهش حوادث تأکید کرد و برای آتشنشانان شهرستان، سلامتی و موفقیت در انجام مأموریتهای محوله را آرزو کرد.
همچنین در این مراسم، با نثار شاخه گل، یاد و خاطره شهدای آتشنشان گرامی داشته شد و همچنین مسئولان از نمایشگاه تجهیزات و ادوات آتشنشانی شهرداری قرچک بازدید کردند.