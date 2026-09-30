به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قرچک گفت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز تعداد ۳۷ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی مرغوب کشاورزی روستا‌های امین آباد، محمدآباد و ولی آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان قرچک در حضور نماینده دادستان، پرسنل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان و پرسنل اداره امور اراضی اجرا شد.

صادق فعال افزود: مستحدثات غیرمجاز موجود به صورت بنا، سوله، دیوارکشی، پی کنی و تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی بود که در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در منطقه مذکور به مساحت ۲۵۰۰۰ هزار مترمربع آزادسازی و به چرخه کشاورزی برگشت.