به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این حضورِ مداوم و بی‌وقفه، پاسخی عملی به فشار‌های معیشتی و جنگ اقتصادیِ تحمیل‌شده از سوی بدخواهان نظام است تا ثابت کنند محاسبات دشمن در تحلیل صبر و استقامت ملت ایران، همچنان با شکست مواجه خواهد شد.

مردم شهرستان‌های خراسان شمالی با درک شرایط کنونی کشور، ۲۱۳ شب متوالی است که خیابان‌ها را به سنگر ایستادگی خود در برابر فتنه‎های دشمن تبدیل کرده‌اند. این حضور شبانه که از سرِ بصیرت و آگاهی انجام می‌شود، نشان از اراده راسخ مردم برای حفظ آرمان‌های انقلاب در برابر فشار‌های تحمیلی دارد.

تحلیل وضعیت موجود نشان می‌دهد دشمن که در نبرد‌های نظامی و رویارویی مستقیم راه به جایی نبرده، تمام توان خود را بر «جنگ اقتصادی» متمرکز کرده است. با این حال، مردم خراسان شمالی علیرغم مشکلات معیشتی ناشی از تحریم‌ها و محاصره اقتصادی، راهبردِ «ماندن در میدان» را در پیش گرفته‌اند تا ثابت کنند ترفند‌های دشمن برای فرسایشی کردن صبر مردم، تأثیری در عزمِ آنان ندارد.

تجمعات شبانه مردم شهر درق در شب دویست و سیزدهم