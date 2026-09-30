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به مناسبت روز آتشنشانی و ایمنی، در مراسمی با حضور مسئولان شهری، از تلاشهای جمعی از آتشنشانان شهرستان قدس تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسمی به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتشنشانی و ایمنی که با حضور مسئولان شهری در سالن همایشهای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمن شهرداری قدس برگزار شد، از جمعی از آتشنشانان شهرستان قدس، تجلیل شد.
در این مراسم ضمن گرامیداشت روز آتشنشانی و ایمنی، از تلاشها و فداکاریهای آتشنشانان در خدمترسانی به شهروندان بویژه در جنگهای ۱۲ روزه و رمضان قدردانی شد و بر ضرورت تقویت زیرساختها و تجهیزات آتش نشانی که در زمان بحران تقشی موثر در عملیاتهای امداد و نجات دارند تأکید شد.