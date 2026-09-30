پخش زنده
امروز: -
فرماندهی پلیس افغاستان اعلام کرد: ۳ مخفیگاه انتقال غیرقانونی مسافران به ایران در استان نیمروز افغانستان شناسایی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کابل، فرماندهی پلیس استان نیمروز از شناسایی و کشف سه مخفیگاه مورد استفاده برای انتقال غیرقانونی مسافران به ایران در حوزه سوم امنیتی شهر زرنج و روستای معظم اختر خبر داده است.
فرماندهی پلیس نیمروز جزئیات بیشتری درباره شمار افراد انتقالیافته، هویت مسئولان این مخفیگاهها و اینکه آیا در پیوند به این قضیه کسی بازداشت شده است یا خیر، ارائه نکرده است.
بررسیها نشان میدهد که برای ارزیابی ابعاد این پدیده، انتشار اطلاعات بیشتر درباره شمار شبکههای فعال، شیوه انتقال افراد، هزینههای دریافت شده و اوضاع افرادی که از این مسیرها انتقال داده میشوند، اهمیت دارد.
برخورد با چنین شبکههایی علاوه بر بُعد امنیتی، با جلوگیری از قرار گرفتن مسافران در معرض خطرهای مسیرهای غیرقانونی و سوءاستفاده قاچاق بران نیز ارتباط دارد.