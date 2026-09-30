به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: ساخت هنرستان پسرانه ۱۲ کلاسه کارخانه سیمان هرمزگان با زیربنای ۹۰۰ مترمربع آغاز شده است.

احمد نفیسی افزود: یک اقامتگاه بوم‌گردی نیز در شهر بندر خمیر با شش اتاق و ۲۰ تخت به بهره برداری رسید.

وی گفت: این اقامتگاه به مناسبت روز جهانی گردشگری و با سرمایه‌گذاری ۳۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید.

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نفیسی افزود: این اقامتگاه با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش ظرفیت اقامت و پذیرش گردشگران در شهرستان خمیر راه‌اندازی شده است.