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تیم پدل زنان با ترکیب صبا نجفیدهقلی و ندا محمدتقیپور با پیروزی برابر مالزی به مرحله یک چهارم راه یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در ادامه رقابتهای پدل بازیهای آسیایی ناگویا، صبا نجفیدهقلی و ندا محمدتقیپور از ایران در دور دوم مسابقات بخش دو نفره بانوان به مصاف ملانی لاو و شریفه وان از مالزی رفتند.
نمایندگان ایران در این دیدار که در زمین شماره ۲ مرکز ورزشی هیگاشی ناگویا برگزار شد، شروع خوبی نداشتند و ست نخست را با نتیجه ۶ بر ۳ واگذار کردند.
نجفیدهقلی و محمدتقیپور در ادامه عملکرد بهتری داشتند و در ست دوم با نتیجه ۶ بر ۴ به پیروزی رسیدند تا کار به ست سوم کشیده شود.
ملیپوشان پدل ایران در ست سرنوشتساز سوم نیز برتری خود را حفظ کردند و با نتیجه ۶ بر یک حریف مالزیایی را شکست دادند تا در مجموع با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی برسند.
نمایندگان ایران به جمع هشت تیم برتر مسابقات پدل بانوان بازیهای آسیایی ناگویا راه یافتند.