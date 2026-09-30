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افغانستان از بازگشت ۲۵۳ خانواده مهاجر، مشتمل بر یک هزار و ۱۳۵ نفر، از ایران و پاکستان به کشورشان خبر داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کابل، مقامهای امارت اسلامی افغانستان از بازگشت ۲۵۳ خانواده مهاجر، مشتمل بر یک هزار و ۱۳۵ نفر، از ایران و پاکستان به کشور خبر دادهاند.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی افغانستان افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، همچنین ۵۳ خانواده، شامل ۲۹۴ نفر، از طریق گذرگاه تورخم در ولایت ننگرهار، ۱۱ خانواده دیگر، شامل ۵۳ نفر نیز از طریق گذرگاه سپین بولدک در ولایت قندهار و ۱۶۵ خانواده، شامل ۷۰۵ نفر، نیز از طریق پل ابریشم در ولایت نیمروز و ۲۴ خانواده مهاجر، شامل ۸۳ نفر، از طریق گذرگاه اسلامقلعه در ولایت هرات به کشور بازگشتهاند.