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تیم تراپ میکس ایران با ترکیب محمد بیرانوند و مرضیه پرورشنیا به فینال بازیهای آسیایی صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای تراپ میکس بازیهای آسیایی ناگویا با حضور مرضیه پرورشنیا و محمد بیرانوند برگزار شد.
در پایان راند اول مرضیه پرورش نیا ۲۵ و محمد بیرانوند ۲۲ امتیاز ثبت کردند. در راند دوم نیز نمایندگان کشورمان به ترتیب ۲۰ و ۲۳ امتیاز به دست آوردند و در راند سوم نیز پرورشنیا و بیرانوند هر کدام ۲۴ امتیاز به دست آوردند. به این ترتیب تیم میکس ایران با ۱۳۸ امتیاز پس از چین و قطر در جایگاه سوم دور مقدماتی قرار گرفت و برای نخستین بار در تاریخ این رشته به فینال بازیهای آسیایی راه یافت.
هدایت این تیم را علی افسری بر عهده دارد.
فینال این رقابتها ساعت ۹ به وقت به تهران برگزار میشود.