به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما بر اساس گزارش سازمان هواشناسی امروز برای برخی نواحی شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز رگبار باران، رعد و برق، و وزش باد شدید و کاهش نسبی دما پیش بینی شده است.

هشدار نارنجی شدت فعالیت سامانه بارشی برای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان اعتبار دارد.

با توجه به احتمال جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌های فصلی، توصیه شده هموطنان در این مناطق از تردد و اطراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و سفر‌های غیر ضروری خودداری کنند.

در ساعات بعد از ظهر نیز در شرق هرمزگان، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و کرمان، رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

از امروز تا روز جمعه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان مواج است.