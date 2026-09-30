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سازمان هواشناسی برای برخی از مناطق در استانهای شمالی کشور رگبار پراکنده و رعدوبرق پیش بینی کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما بر اساس گزارش سازمان هواشناسی امروز برای برخی نواحی شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز رگبار باران، رعد و برق، و وزش باد شدید و کاهش نسبی دما پیش بینی شده است.
هشدار نارنجی شدت فعالیت سامانه بارشی برای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان اعتبار دارد.
با توجه به احتمال جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانههای فصلی، توصیه شده هموطنان در این مناطق از تردد و اطراق در حاشیه و بستر رودخانهها و سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
در ساعات بعد از ظهر نیز در شرق هرمزگان، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و کرمان، رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.
از امروز تا روز جمعه دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان مواج است.