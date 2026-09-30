به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کابل، شاعر برجسته افغانستانی گفت: رهبر شهید انقلاب نگران تضعیف زبان فارسی در افغانستان بودند.

سید ابوطالب مظفری افزود: زبان و ادبیات فارسی طی قرن‌ها یکی از مهم‌ترین پیوند‌های فرهنگی میان ایران و افغانستان بوده است.

وی گفت: شاعران بزرگی از بلخ، غزنین، هرات و دیگر مناطق افغانستان در شکل‌گیری و گسترش ادبیات فارسی نقش داشته‌اند و این میراث همچنان در شعر معاصر افغانستان ادامه دارد.

شایان توجه است که ورود واژه‌های انگلیسی به زبان افغانستان بسیار قابل توجه است و مقامات امارت اسلامی افغانستان مکرر در این باره هشدار داده و بر توجه هر چه بیشتر به حفظ و غنای زبان فارسی تاکید کرده‌اند.