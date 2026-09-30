فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای و تحت تعقیبی خبر داد که با فریب یکی از شهروندان، مبلغ ۱۵ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ هادی کیانمهر گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری در پوشش خرید و فروش احشام، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های مأموران نشان داد که متهم در سال‌های گذشته با جلب اعتماد شاکی، تعداد ۳۰۰ رأس گوسفند را تحویل گرفته و پس از کلاهبرداری به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال، متواری شده بود.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد تصریح کرد: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، مخفیگاه متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، وی را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

سرهنگ کیانمهر با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضایی، خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت نسبت به شناسایی و دستگیری کلاهبرداران و متهمان تحت تعقیب اقدام خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در معاملات، ضمن احراز هویت دقیق طرف مقابل، از انجام هرگونه توافق بدون تنظیم اسناد و مدارک معتبر قانونی خودداری کنند.