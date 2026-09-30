تیم ملی والیبال ساحلی ایران در مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا نتیجه را به قطر مدافع عنوان قهرمانی واگذار کرد و حذف شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال ساحلی بیستمین دوره بازی‌های آسیایی امروز (چهارشنبه هشتم مهر) در آیچی ناگویا پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران (عباس پورعسگری-علیرضا آقاجانی) از ساعت ۵:۳۰ دقیقه بامداد در چارچوب این مرحله از مسابقات با قطر (شریف – تیجان) رو‌به‌رو شد و دو بر صفر مغلوب قهرمان دوره گذشته بازی‌های آسیایی شد که در رتبه بیست و دوم جهان قرار دارد.

ملی پوشان کشورمان با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۳ و ۲۲ بر ۲۰ نتیجه را واگذار کردند تا از دور مسابقات حذف شوند. مدال برنز المپیک ۲۰۲۰ توکیو، دو مدال نقره پروتور جهانی در سال ۲۰۲۴، دو قهرمانی و مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ پوکت و نایب قهرمانی مسابقات والیبال ساحلی بازی‌های ساحلی آسیا ۲۰۱۶ از جمله افتخارات این تیم قطری است.

دیگر تیم ملی والیبال ساحلی ایران (ابوالفضل خاکی زاده – امیرعلی قلعه نوی) نیز در مرحله یک هشتم نهایی این بازی‌ها مغلوب قزاقستان شد و از گردونه مسابقات کنار رفت.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران را در این بازی‌ها همراهی می‌کنند.