آرژانتین به اقدام حقوقی علیه انگلیس بر سر اکتشاف نفت در منطقه مورد مناقشه با انگلیس، این کشور را تهدید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، در یادداشتی در شبکه‌های اجتماعی ضرب‌الاجلی دوهفته‌ای تعیین کرد تا طرح میدان نفتی سی‌لاین (Sea Lion) - که سرمایه‌گذاری مشترکی میان شرکت‌های اسرائیلی و بریتانیایی است - لغو شود.

رئیس‌جمهور آرژانتین تهدید کرده است که اگر دولت انگلیس عملیات اکتشاف نفت در آب‌های ساحلی جزایر مالویناس را که انگلیسی‌ها نام فالکلند بر آن گذاشته‌اند متوقف نکند، علیه آن اقدام حقوقی خواهد کرد. این شرکت‌ها تأکید دارند که مجوز‌های معتبری از انگلیس در اختیار دارند.

این اظهارات تنش‌ها میان انگلیس و آرژانتین را بر سر حاکمیت این مجمع‌الجزایر تشدید می‌کند؛ تنش‌هایی که بیش از چهل سال پس از بیرون راندن نیرو‌های آرژانتینی توسط ارتش انگلیس که در سال ۱۹۸۲ به این قلمرو حمله کرده بودند همچنان ادامه دارد.

میلی گفت: در صورتی که این ضرب‌الاجل دوهفته‌ای رعایت نشود، به وزارت امور خارجه و تیم‌های حقوقی دستور داده است تا علیه انگلیس فرآیند داوری بین‌المللی را آغاز کنند؛ اقدامی که در واکنش به آنچه او "غارت غیرقانونی منابع ما از طریق پروژه سی‌لاین" نامید، صورت می‌گیرد.

او همچنین به انگلیس هشدار داد که اگر "بهره‌برداری نامشروع" از این منطقه ظرف دو هفته پایان نیابد، آرژانتین موضوع را به " دیوان بین‌المللی حقوق دریاها" ارجاع خواهد داد. این دیوان بین‌المللی، نهادی قضایی و مستقل مستقر در هامبورگ است که مسئولیت اجرای عادلانه "کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل متحد" را بر عهده دارد.

این اقدام اندکی پس از آن صورت می‌گیرد که "میلی" در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، این نهاد را به دلیل اقدام نکردن در خصوص مسئله حاکمیت آرژانتین بر جزایر مالویناس، به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.

او گفت که سازمان ملل به "سازمانی بی‌فایده" تبدیل شده است که تنها در خدمت "انگل‌های متکبری است که در پوشش بوروکرات‌های خیرخواه ظاهر شده‌اند".

پس از آن، " وس استریتینگ"، وزیر دفاع انگلیس، اظهار داشت که آرژانتین "توانایی" تصرف فالکلند با توسل به زور را ندارد. میلی پیش‌تر گفته بود که میدان نفتی سی‌لاین "خطری آشکار و فوری" محسوب می‌شود.

میدان نفتی سی‌لاین که در فاصله ۲۰۹ کیلومتری جزایر مالویناس یا فالکلند واقع شده، دارای ذخایر نفتی برآوردشده‌ای به میزان ۱.۷ میلیارد بشکه است. قرار است دو شرکت نفتی – شرکت انگلیسی راک‌هاپر اکسپلوریشن (Rockhopper Exploration) و شرکت اسرائیلی "ناوی‌تاس پترولیوم" (Navitas Petroleum) در مدت دو سال آینده استخراج نفت از این میدان نفتی را آغاز کنند.

نیرو‌های آرژانتینی در سال ۱۹۸۲ برای اعمال حاکمیت ارضی خود بر جزایر مالویناس پیاده شدند که این اقدام به جنگی ۷۴ روزه بر سر این قلمرو انجامید و در نهایت ارتش انگلیس آرژانتینی‌ها را از آنجا بیرون راند. این درگیری منجر به کشته شدن ۲۵۵ نیروی نظامی انگلیسی، سه نفر از ساکنان جزیره و ۶۴۹ نیروی نظامی آرژانتینی شد. "

در جام جهانی اخیر فوتبال هم بازیکنان آرژانتینی پس از شکست تیم ملی انگلیس پارچه نوشته‌ای در دست داشتند که بر بازگشت جزایر مالویناس به سرزمین آرژانتین تاکید داشت.

مجمع الجزایر راهبردی در اقیانوس اطلس با حدود ۱۲ هزار کیلومتر وسعت که انگلیسی‌ها آن را فالکلند و آرژانتینی‌ها آن را مالویناس می‌خوانند از انگلیس بیش از ۱۲ هزار کیلومتر فاصله دارد، اما فقط پانصد کیلومتر دورتر از سواحل شرقی آرژانتین است با این حال انگلیس آن را جزو قلمرو خود می‌داند.