ناگویا ۲۰۲۶؛ آغاز به کار کشتی فرنگی ایران با شکست

ناگویا ۲۰۲۶؛ آغاز به کار کشتی فرنگی ایران با شکست

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی از امروز (چهارشنبه ۸ مهر) در سه وزن نخست آغاز شد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۱۴ کشتی‌گیر حضور دارند، محمدجواد رضایی در دور نخست به مصاف میرژان شرماخانبت از قزاقستان، دارنده مدال برنز جهان رفت.

با اینکه رضایی در ابتدا با اجرای یک سالتو بارانداز تماشایی ۵-۰ از حریف پیش افتاد، اما در تایم دوم اسیر فنون کشتی گیر قزاق در خاک شد و در نهایت ۱۴-۵ نتیجه را واگذار کرد.

رضایی باید منتظر صعود حریف قزاقستانی به فینال باشد تا شانس بازگشت به جدول و کسب مدال برنز را پیدا کند.