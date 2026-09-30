به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز (چهارشنبه ۸ مهر) با برگزاری رقابت های ورزشکاران رشته های مختلف در قالب روز یازدهم پیگیری می شود.

گلف، تیراندازی تراپ، کشتی فرنگی، سنگنوردی، والیبال ساحلی، تنیس، پدل، جودو، شیرجه و قایقرانی بادبانی رشته هایی هستند که ورزشکاران ایران در آنها به رقابت با حریفان شان از دیگر کشورها می پردازند.

کاروان ایران در حالی روز یازدهم بازی های آسیایی را آغاز می کند که در پایان روز دهم با ۶ مدال (۲ طلا، یک نقره و ۳ برنزی) که به دست آورد مجموع مدال های خود را به ۳۸ مدال رساند و اینگونه با ۱۰ طلا، ۱۶ نقره و ۱۲ برنز و جایگاه هفتمی روز دهم را به پایان رساند و وارد روز یازدهم شد.

نتیجه عملکرد ورزشکاران ایران در روز یازدهم بازی های آسیایی به این شرح است:

پرونده والیبال ساحلی ایران بسته شد

تیم ملی والیبال ساحلی ایران با ترکیب عباس پورعسگری-علیرضا آقاجانی در مرحله یک چهارم نهایی نتیجه را ۲ به صفر به قطر مدافع عنوان قهرمانی واگذار کرد و حذف شد.

آغاز به کار جودو با حذف مهسا شکیبایی

در آغاز رقابت های جودو، مهسا شکیبایی به مصاف حریفی از تاجیکستان رفت. او با ایپون برابر این حریف تاجیکستانی شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

در ادامه مسابقات کشتی فرنگی و در وزن ۸۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در دور نخست با نتیجه ۶ بر ۶ مغلوب شمیل اوژایف از قزاقستان شد و باید منتظر حضور این کشتی گیر در فینال باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند.

رقابت های کشتی فرنگی بازی های آسیایی از امروز آغاز شد و محمد جواد رضایی اولین فرنگی کار ایران بود که روی تشک رفت. او در وزن ۶۷ کیلوگرم در دور نخست با نتیجه ۱۴ بر ۵ مغلوب میرژان شرماخانبت از قزاقستان، دارنده مدال برنز جهان، شد و باید منتظر حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند.

در جریان رقابت های سنگ نوردی بازی‌های آسیایی و در دور مقدماتی ماده بولدرینگ بانوان ۱۴ نفر به رقابت پرداختند که سارینا غفاری نماینده ایران با ثبت امتیاز ۶۹.۲ در پایان تلاش خود روی چهار دیواره در جایگاه نهم قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)

* علی عالی پور (وزنه برداری)

* مجید وحید بریمانلو (کوراش)

*علی داوودی( وزنه‌برداری)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

* تیم ملی کبدی زنان

* تیم ملی کبدی مردان

* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)

* رضا احمدزاده (کوراش)

* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان

* ریحانه کریمی (وزنه برداری)

*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)

* مهسا بهشتی (وزنه برداری)

* فاطمه برمکی (کوراش)

* امیر اسماعیلی (بوکس)

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