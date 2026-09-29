به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امید امیدی شاه‌آباد امروز ۷ مهر در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه سنگ گفت: احداث نمایشگاه دائمی و پایانه صادراتی سنگ الیگودرز، موضوع بسیار مهمی در مسیر توسعه استان است که با راه‌اندازی این زیرساخت، خدمات ارائه شده به واحد‌ها و صنایع معدنی استان، یکپارچه و باعث کاهش هزینه تولید در این بخش خواهد شد.

وی ادامه داد: فعالیت این مجموعه باعث افزایش سوددهی در این زمینه می‌شود و ظرفیت‌های بالای استان در حوزه سنگ، کانی‌های غیر فلزی، سنگ‌های تزئینی و ساختمانی زیرساخت مناسبی برای ایجاد اشتغال و تقویت تولیدات این حوزه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به سند توسعه صادرات لرستان گفت: تدوین سند توسعه صادرات غیرنفتی استان از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است و آبان‌ماه امسال، نهایی خواهد شد.

امیدی شاه آباد افزود: بر اساس این سند از پراکنده‌کاری در حوزه صادرات جلوگیری می‌شود و برنامه‌های صادراتی استان به‌صورت منسجم، یکپارچه و هدفمند، اجرا خواهد شد تا تاثیرات مثبتی در فعالیت بخش خصوصی و اقتصاد استان داشته باشد.

وی بر همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله اتاق بازرگانی، صمت، جهاد کشاورزی و بخش خصوصی در این زمینه تأکید کرد تا این سند در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان تصویب و نسخه نهایی آن در شورای برنامه ریزی استان برای اجرا، تصویب و ابلاغ شود.

امیدی شاه آباد در خصوص آژانس‌های توسعه سرمایه گذاری نیز گفت: این طرح یک ظرفیت ویژه براساس ماده ۳۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت است و دستگاه‌های اجرایی مانند اتاق بازرگانی و صنعت، معدن و تجارت می‌توانند از این دستورالعمل بهره‌مند شوند.