اوقات شرعی ۸ مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۴۹ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۸ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۵ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۲ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۱۹ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۶ دقیقه

ذکر روز چهارشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا حی و یا قیوم

حدیث روز:

امام سجاد علیه السلام فرمود: اِتَّقُوا الکَذِبَ الصَّغیرَ مِنهُ وَالکَبیرَ، فى کُلِّ جِدٍّ وَهَزلٍ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذا کَذِبَ فِى الصَّغیرِ اجتَرَأَ عَلَى الکَبیرِ.

از دروغ کوچک و بزرگش، جدّى و شوخیش بپرهیزید، زیرا انسان هرگاه در چیز کوچک دروغ بگوید، به گفتن دروغ بزرگ نیز جرئت پیدا مى کند. (تحف العقول، ص ۲۷۸)

احکام شرعی:

وضو گرفتن در باران

سوال) آيا در باران مى‌شود وضو گرفت؟

جواب) مانع ندارد مشروط بر اينکه قطرات بارانى که به اعضاى وضو مى‌رسد، با آن قصد وضو نمايد و هنگام مسح، باران به کف دست‌ها اصابت نکند. (استفتائات مقام معظم رهبری)