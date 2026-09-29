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اوقات شرعی ۸ مهر ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۴ و ۴۹ دقیقه
طلوع آفتاب: ۶ و ۸ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۵ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۸ و ۲ دقیقه
اذان مغرب: ۱۸ و ۱۹ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۶ دقیقه
ذکر روز چهارشنبه:
۱۰۰ مرتبه یا حی و یا قیوم
حدیث روز:
احکام شرعی:
وضو گرفتن در باران
سوال) آيا در باران مىشود وضو گرفت؟
جواب) مانع ندارد مشروط بر اينکه قطرات بارانى که به اعضاى وضو مىرسد، با آن قصد وضو نمايد و هنگام مسح، باران به کف دستها اصابت نکند. (استفتائات مقام معظم رهبری)