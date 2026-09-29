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رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکا تلاش کرد با سنگ اندازی های مختلف، مانع حضور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل شود، گفت: با توجه به حضور و سخنرانی رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل، ایران هم باید در این مجمع شرکت و مواضع خود را برای همه جهانیان، تبیین می کرد تا مانع روایت یکطرفه آن ها می شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محسن حاجی میرزایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: پیش از سفر به نیویورک، این سفر، مخالفان و موافقان جدی داشت که آقای رئیس جمهور دستور داد گروهی از کارشناسان و صاحب نظران مطلع اوضاع جمع شوند و در این باره با آنها مشورت شود.
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
سؤال: میخواهیم راجع به موضوعات و محورهای سخنان رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت کنیم. بازتابهای فراوانی که از لحظه سخنرانی در همه دنیا شکل گرفت و به موضوعات مختلف و تحلیلها و تیترهای نابی منتهی شد تا به مسائل روز کشور در عرصه جنگ و تحولات کشور برسیم. سفر نیویورک با چه تصمیم و در چه فضایی تصمیم گرفته شد، موضوعات و مسائل و مشکلات و حاشیههای زیادی در ایام تصمیم گیری متوجه هیئت دولت بود. سفر نیویورک و سخنرانی چگونه تصمیم گیری شد؟
حاجی میرزایی: پیش از سفر جریانهای متعددی بود ازجمله سؤال مهم این بود که آیا این سفر انجام شود یا نشود. چون هم موافقها و مخالفان جدی و مصممی داشت که ما را برحذر میداشتند. حتی بعد از اینکه تصمیم گرفتیم برخی با ما تماس میگرفتند و میگفتند این سفر را نروید. آقای رئیس جمهور دستور دادند که گروهی از کارشناسان و صاحبنظرن مطلع اوضاع جمع شود و در این خصوص با آنها مشورت شود. این گروه در حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و جمع بندی نهایی با فراوانی بالای کسانی که موافق انجام این سفر بودند روبهرو شد. مهمترین دلیلی که برای انجام این سفر وجود داشت اینکه بالاخره رئیس جمهور امریکا سخنرانی میکرد و درخصوص ایران صحبت میکرد، نتانیاهو سخنرانی میکرد و درخصوص ایران صحبت میکرد. ما باید بودیم و مواضع مان را توضیح میدادیم و اگر در آن صحنه مهم بین المللی نمیتوانستیم مواضع خودمان را تبیین کنیم روایت یکسو و یک طرفهای در مهمترین تریبون جهانی شکل میگرفت؛ بنابراین مهمترین هدف ما این بود که مواضع مان را برویم و توضیح بدهیم. چون فضای رسانهای دنیا در دست آنها است و روایتگری رویدادها را آنها رقم میزنند. اگر بخواهند روایتهای خودشان را جا بیندازند و تثبیت کنند، ما باید بتوانیم روایت خودمان را مستقیماً از زبان خودمان به مردم دنیا و آنجا که مورد اقبال و رسانههای بین المللی است برسانیم. چند تا از رؤسای جمهوری که با آنها ملاقات داشتیم و نخست وزیران میگفتند ما با دقت نطق شما را گوش کردهایم، برخی میگفتند دو بار این نطق را گوش کردهاند، بنابراین جایگاه مهمی بود که مواضع ایران تشریح شود. امریکاییها هم قطعاً نمیخواستند ما در این سفر شرکت کنیم و بسیار سنگ اندازی کردند. ابتدا اعلام کردند که به غیر از اعضای اصلی تیم همه کسانی که همراه میآیند شامل معاونین وزراء، گروه رسانهای و گروه تشریفات، اینها همه باید به سوئیس بیایند و مصاحبه شوند و ویزای شان آن زمان صادر خواهد شد. ما نپذیرفتیم و گفتیم ما کسی را نمیفرستیم و سفر انجام نمیشود. بعداً آنها مجبور شدند از شرط عدول کنند و اعلام کردند که اسامی را بفرستید تا ویزا صادر شود. ویزا را تا دو شب قبل از سفر نفرستادند و ما مطمئن نبودیم که ویزاها خواهد آمد یا نخواهد آمد. معمولاً باید زودتر بیاید. در زمانی میآید که امکان این نباشد که ما مقدمات سفر را بتوانیم تمهید کنیم. نکته بعدی اینکه آگاهانه تمام تیم رسانهای و ارتباطی ما را حذف کرده بودند، به هیچکدام از آنها ویزا نداده بودند. یعنی این گروه بدون تیم رسانهای در این سفر شرکت کرده بودند. همان موقع قبل از سفر به آقای جبلی عرض کردم که ما داریم بدون تیم خبری میرویم و شما باید ظرفیت تان را در آنجا فعال کنید، ایشان گفتند که ظرفیت ما در آنجا حداقلی است. گفتم هر ظرفیتی که از جاهای دیگر را که میتوانید به کار بگیرید به کار بگیرید که بتواند پیام این سفر را به خوبی و درستی منتشر کند. سپاسگزاری میکنم هم ایرنا و هم صداوسیما در این زمینه به ما کمک کردند و عدم حضور تیم رسانهای را جبران کنند.
سؤال: از رسانههای ایران هم میترسند، به شدت از این روایت گری رسانههای ایران درهمه تحولات بسیار هراسناک هستند؟
حاجی میرزایی: بله وقتی ویزاها آمد من تعجب کردم، چون هیچ سالی دیگری، در دو سال قبل که رفته بودیم تیم خبری میتوانستیم ببریم ولی اینبار میدانستند که ما میخواستیم کار رسانهای و تبیین مواضع کنیم، تلاش کردند که حداقل امکان را برای انجام این کار داشته باشیم.
سؤال: خبردار شدیم تا لحظهای که آقای رئیس جمهور برای سخنرانی در موقعیت قرار گرفتند، چندین بار متن سخنرانی هم توسط همراهان و هم توسط خود ایشان با وسواس و با دقت فراوانی بالا و پایین شد و تغییراتی ایجاد شد و یک متن زیبایی پیش چشم جهانیان قرار گرفت؟
حاجی میرزایی: از حدود یک هفته قبل متنهایی تهیه شده بود، چهار متن تهیه شده بود و شاید حدود چهار نظر، یعنی بخشها و دستگاههای مختلف نظراتی داده بودند، گزارههایی پیشنهاد داده بودند که در این نطق گنجانده شود، اینها دراختیار ما قرار گرفت. برخیها هم حضوری میآمدند و اگر ملاحظاتی داشتند به رئیس جمهور منتقل میکردند. ما این متنها را به ایشان دادیم، ایشان در ایران مکرر این متنها را مرور کردند و یکی از آنها را بیشتر پسندیدند و قرار شد که آن مبنا قرار بگیرد و اصلاحات بقیه روی آن متن اعمال شود. در طول سفر که سفر طولانی ۱۵ ساعت پرواز انجام شد، دو سوم این مدت را به کار روی متن در هواپیما اختصاص دادیم. مجدداً رئیس جمهور متنها را خواندند و هر جایی که مورد نظرشان بود اصلاح کردند، چیزی میخواستند اضافه کنند اضافه کردند همانجا دوباره تایپ و تنظیم شد و یک ویرایش نهایی از آن آماده شد که با سخنرانی عجیب رئیس جمهور امریکا مواجه شدیم که آقای رئیس جمهور اعتقاد داشتند که باید با یک واکنش جدی و مؤثری نسبت به این نطق داشته باشیم. عکسهای متعددی را آماده کرده بودیم و همراه خودمان برده بودیم. آقای رئیس جمهور متن را خواندند و تصاویر را خودشان انتخاب کردند که چه تصاویری در آنجا نشان بدهند و آن کتابچهای که آماده شده بود جاهایی که میخواستند عکس را نشان بدهند علامت گذاشتند تا در زمان سخنرانی به همان صفحه دسترسی داشته باشند تا آن را نمایش بدهند و این کار انجام شد. قبل از نطق یک اضافههایی را به نطق انجام دادیم، با مشورتی که با دوستان مختلف داشتیم، اصلاحاتی در متن اعمال شد که به سخنرانی رئیس جمهور امریکا توجه داشت. آقای رئیس جمهور متن نهایی را گرفتند و یک ساعتی خودشان از گروه جدا شدند و خلوت کردند و گفتند من تصمیم گرفتهام بخشی اش را با این ادبیات شروع کنم. همان چیزی که میخواستند را در جمع محدودی که ما بودیم ارائه کردند و همه پسندیدیم. نکته اینکه ایشان وقتی خودشان صحبت میکنند، استفاده از زبان بدن، هم انتقال حس و جسارت، شجاعت و استواری و استحکام در بیان راحتتر از خواندن یک متن به شنونده منتقل میشود، ایشان ترجیح شان این است که خودشان صحبت کنند. یک نگرانی داشتیم که وقتی اینطوری صحبت کنند ممکن است یک محورهایی که مهم است در این نطق مغفور بماند؛ بنابراین ایشان فرمودند که من به متن وفادار خواهم ماند و هر جایی لازم باشد از متن بیرون میآیم. هر جایی که در شروع از متن بیرون آمدند و در خلال صحبت هایشان هم از متن بیرون آمدند و متن را هم خواندند که نطق خوبی بود. در کشوری که با ما درحال جنگ است، با ما دشمن است، تمام ترفندهایش را به کار گرفته است که صدای ما به کسی نرسد، چون این سخنرانی با همه سخنرانیهای قبلی متفاوت است، هیچکدام از سخنرانیهایی که در مجمع عمومی داشتیم در حالت جنگ نبوده است، این در حالت جنگ پیام خوب و روشنی داشت.
سؤال: این پیام را گرفتید، به محض اینکه سخنرانی رئیس جمهور شروع شد، در فضای مجازی و فضای رسانهای ویدئوهای پربازدیدی از صلابت و شجاعت رئیس جمهور به نمایندگی از مردم ایران هم در فضای داخلی و هم در عرصه بین المللی، بسیار پربازدید شد. آنها را شما هم رصد کردهاید؟
حاجی میرزایی: بله آقای رئیس جمهور کلیدواژههایی را انتخاب کردند که کوبنده و کوتاه بود و پرمعنا بودند. مثلاً اینکه اسرائیل سلاح و تسلیحات اتمی دارد، اما بازرسان در ایران هستند. یا اینکه اسرائیل ترور میکند، اما ایران تحریم میشود، اینها جملاتی بود که برجسته میشد. فرمودند ما از جنگ نمیترسیم، اما از مذاکره هم گریزان نیستیم، اینکه ما ۲۰۰ سال است که به هیچ کشوری حمله نکردهایم، ما هیچگاه آغازگر جنگی نبودهایم، اما مردم جنگ هم هستیم. یعنی اگر پایش بیفتد ما از جنگ عدول نمیکنیم، اما دنبال جنگ هم نیستیم. اینها مفاهیمی بود که به سرعت بازنشر پیدا کرد. یا اینکه ما نمیخواهیم سلاح هستهای بسازیم، اما از حقوق هستهای خودمان هم تحت هیچ عنوانی کوتاه نمیآییم. اینها نقاط برجستهای بود که در آن نطق مورد توجه قرار گرفت. سالن مجمع هم سکوت و توجه خوبی به این صحبت داشت. در خلال صحبت رئیس جمهور آن زمانی که امریکا را تروریست و حامی ترور و عامل ترور رهبر شهیدمان و کودکان میناب و عروسی سیریک و آن ورزشگاه لامرد را بیان کردند، نماینده امریکا از جلسه خارج شد، اما بقیه افراد در جلسه حاضر بودند. یک نگرانی هم داشتیم که وقتی متن باشد مترجم خیلی راحت میتواند متن را از قبل آماده کند و بخواند، اینکه همزمان باید آن مواردی که ایشان خارج میشد بتواند ترجمه کند و دراختیار قرار بدهد، این هم مهم بود که دوستانی که به زبان تسلط داشتند در گروه این را کنترل میکردند و اظهار رضایت کردند که این مفاهیم خوب و درست منتقل شد.
سؤال: از لحاظ تصمیم گرفتن برای این سفر حدیثها و بحثها و مشکلاتی انجام شد. سفر انجام شد، سخنرانی کوبنده با موضوعات دقیق که هم از نشان از مظلومیت ایران و هم نشان از اقتدار ایران بود که به چشم جهانیان رسانده شد. در حاشیه این مراسم دیدارهایی صورت گرفت که برخی از این دیدارها منجر به جدلهایی شد؟
حاجی میرزایی: جدای از سخنرانی که ایشان در مجمع عمومی کردند، یک نکته را فراموش کردم، ما برای اینکه نیاز بود جایی توقف کنیم و سوخت هواپیما را بزنیم در الجزایر فرود آمدیم. ما یک اقامت کوتاهی در الجزایر داشتیم تا سوخت هواپیما تأمین شود. دیدم که کل فرودگاه تمام میلههایی که تعبیه شده در آنجا، پر از پرچم ایران است و یک استقبال باشکوه و خوبی انجام دادند و وزیر کشور که وزیر حمل و نقل هم است آمده بودند، خیلی با احساس خوبی از مقاومت ایران و دلیری و ایستادگی مردم ایران یاد میکرد و برای آنها جالب بود و به اصرار ما را ناهار نگه داشتند و ناهار با آنها بودیم. بعد از سخنرانی در مجمع با رئیس جمهور سوئیس ملاقات داشتیم، با نخست وزیر نروژ، رئیس جمهور بنگلادش، رئیس شورای اروپا، نخست وزیر لبنان، نخست وزیر هلند، نخست وزیر پاکستان، نخست وزیر عراق و دبیرکل سازمان ملل نخست وزیر لبنان، نخست وزیر هلند، نخست وزیر پاکستان، نخست وزیر عراق و دبیر کل سازمان ملل.
سوال: رئیس شورای اروپا به نظرم دیدار بحث برانگیزی بود.
حاجی میرزایی: بله، یکی از چالشیها و مباحث خیلی قوی و محکمی در آن مطرح شد من اشاره میکنم تقریبا این اروپاییها، سوئیس، نروژ، رئیس شورای اروپا، هلند، اینها اولین سوال شان این بود که چرا تنگه را بستید؟ و پاسخ را آقای رئیس جمهور دادند که ما تنگه را نبستیم، تنگه باز بود این جنگ امریکا بود که باعث شد تنگه بسته شود و ما که مجاوران این تنگه هستیم و مالکان این محدوده آبی هستیم اگر نتوانیم از آن استفاده کنیم چرا بقیه بتوانند از این استفاده کنند؟ امریکا محاصره کرد و مسیر ما را برای بهره مندی از آنجا بست آنجا تبدیل شد به یک آبراهی که تسلیح شدند کشورهای منطقه و پایگاههای امریکا و علیه ما عمل کردند بنابراین یک گذرگاهی است که به لحاظ امنیتی برای ما اهمیت فراوان دارد و این اگر دنبال این هستید که تنگه باز بشود باید بروید سراغ امریکا، او با رفتارهایش یک چنین سرانجامی را موجب شده، باید برگردد محاصره را خاتمه بدهد و تهدیدهایی که متوجه ایران است بردارد تا امکان باز شدن تنگه فراهم باشد. یکی از نکاتی که مطرح میکردند این است که با کشورهای منطقه شما چرا حمله میکنید؟ آقای رئیس جمهور توضیح میداد که اینها پایگاههای امریکا بوده ما با اینها مشکلی نداشتیم اینها پایگاه امریکا بوده و ما به آن پایگاههای امریکا حمله کردیم، میگفت که نه شما کشورهای منطقه را نباید با آنها ... همسایههای شما هستند و اینها، آقای رئیس جمهور یک سوالی از ایشان کرد، گفت اگر کشور شما را بروند از یک کشور همسایه از فضای آن کشور همسایه استفاده کنند به شما حمله کنند شما چه کار میکنید؟ شروع کرد به طفره رفتن، گفت نه، تا این سوال را جواب ندهید من سوالات دیگر را جواب نمیدهم این سوال را جواب بده، مینشستی ساکت مینشستی وقتی که از این جا رهبر ما را کشتند کودکان ما ۱۶۸ تا کودک و معلم را کشتند و نکته وحشیانه آن این است که وقتی که این جا را بمباران کردند خانوادهها نگران شدند، مراجعه کردند که بچه هایشان را ببینند چه شده؟ نیم ساعت بعد مجددا این جا را بمباران کردند آگاهانه با توجه این جا را بمباران کردند اینها از کجا استفاده شده؟ از کدام خاک استفاده شده و این یک قطعنامهای دارد مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه شماره ۳۳۱۴ که آقای رئیس جمهور به این استناد کردند که بر اساس او اگر یک از خاک یک کشوری به یک کشوری حمله بشود او متجاوز شناخته میشود و حق دفاع مشروع دارد، بنابراین ما دفاع کردیم و دفاع ما مشروع است که دیگر پاسخی برای این کار نداشت. یا مثلا بعضی از آنها تکیه شان این بود که مثلا یک زندانی در ایران یا یک دو تابعیتی است که این از زندان هم آمده بیرون ولی اجازه خروج از ایران ندارد چرا اجازه خروج به اینها نمیدهید؟ آقای رئیس جمهور گفتند که ببینم ۷۰ هزار تا انسان در غزه کشته شد اهمیتی ندارد حالا یک نفری که این جا در این سطح از گفتوگوها این را شما مطرح میکنید، اما چرا راجع به ۷۰ هزار شهیدی که در غزه اتفاق افتاد واکنش موثری نشان ندادید؟ چرا اقدام نکردید؟ این استانداردهای دوگانه نقش شما را تضعیف میکند. اروپاییها برایشان توضیح داده شد که شما با نوع رفتارتان عملا نقش آفرینی خودتان را از بین بردید در جریان اسنپ بک شما باید جلوگیری میکردید، چون که امریکا بود که برجام را پاره کرد، ما تا یک سال به تعهدات خودمان باقی ماندیم اروپاییها متعهد بودند که یک کارهایی بکنند یک تنظیمات مالی درست کنند که ما بتوانیم مبادلات مالی مان را انجام بدهیم ما یک سال به ایشان فرصت دادیم در این یک سال آنها هیچ اقدامی نتوانستند انجام بدهند ما هم شروع کردیم تعهداتی که کرده بودیم انجام ندادیم، شما به این اشاره میکنید، اما این که شما نتوانستید این کار را بکنید یا جلوی اسنپ بک را نگرفتید در حالی که سازمان ملل معتقد بود که این دوره اش پایان آمده، پایان قطعنامهها است و تحریمها پایان یافته و شما این اسنپ بک را ... بنابراین در جایگاهی نیستید که بتوانید نقش ایفا کنید اگر بخواهید نقش ایفا کنید باید این استاندارد دوگانه را کنار بگذارید و صادقانه وسط بیایید.
سوال: ما خبر آن را از دیدار آقای رئیس جمهور با مقام سوئیسی دریافت کردیم که آقای رئیس جمهور یک کتابی دادند حاصل جنایتهایی که آمریکا در ایران انجام داده، اما گویا این کتاب به همه مقامات در دیدارهایی که صورت گرفت داده شده ماجرای این کتاب چیست؟
حاجی میرزایی: ما فکر کردیم که قبل از سفر اگر بنا باشد که یک روایتگری مناسبی از این سفر انجام بشود جدای از سخنرانیها ومصاحبهها و دیدارها یک اثر ماندگار هم همراه خودمان ببریم. بن
ابراین یک کتابی را تحت عنوان به نام کمک، این را آماده کردیم در ۵-۶ فصل که حملات امریکا به زیرساختها، حملات آمریکا به مدارس، به دانش آموزان، به افراد غیرنظامی، به محیطهای صنعتی و زیرساختها تصاویر اینها را آنجا گذاشته بودیم گفتیم آقای رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مردم ایران من میخواهم به شما کمک کنم این هم کمکهای امریکا به ایران است و مردم ایران، این کشت و کشتارها، این نسل کشیها، این انسانهایی که این جا قربانی شدند برای آنها جالب بود اقای رئیس جمهور در این دیدارها ضمن این که این را توضیح میدادند ورق میزدند صفحاتی را به اینها نشان میدادند که این مثلا این جا مدرسه میناب است این جا ورزشگاه لامرد است این جا چه است که این جا این زیرساخت است، این پل است این پل را برای چه زدند؟ یعنی چه منطقی حمایت میکند از یک پل؟ راههای مواصلاتی اینها جنایت جنگی محسوب میشود و این تهیه شده بود و در تمام ملاقاتهایی که آقای رئیس جمهور داشتند در پایان این ملاقات این کتاب هدیه شد به فرد ملاقات شونده حتی در دیداری که با رسانهها و نخبگان امریکایی داشتیم به تعداد آنها نداشتیم ولی یک نمونه به آنها دادیم که ببینندکه چه اتفاقی در ایران افتاده است.
سوال: من با توجه به صحبت اقای دکتر پزشکیان با فاکس نیوز میروم سراغ انتخاب رسانههایی که آقای رئیس جمهور با آن مصاحبه داشت رسانههای زیادی حتما درخواست مصاحبه با رئیس جمهوری اسلامی ایران را داده بودند انتخاب آن رسانهها بر چه اساسی صورت گرفت؟ صحبتی که اقای پزشکیان با آنها داشت بر چه اساسی آماده شد؟ بر اساس چه محورها و چه موضوعاتی ضمن اینکه برخی از آنها مثلا همین مصاحبه با فاکس نیوز ممکن است انتقاداتی هم در فضای داخل داشته باشد و شما حتما واکنشها را دنبال کردید.
حاجی میرزایی: بله شاید حدود ۱۰ تا رسانه بین المللی درخواست مصاحبه با آقای رئیس جمهور را داشتند که ما سه تا را انتخاب کردیم، این سه تا را هم مشورت کردیم گروه با هم نشستیم به دلایل مختلفی از زوایای مختلف بررسی کردیم که چرا این را انتخاب کنیم چرا این؟ چرا این؟ فاکس نیوز به این دلیل انتخاب شد که نزدیکترین رسانه به ترامپ است و سخنگوی جریان راست گرای افراطی در امریکا است. بیشترین انتقال پیامهای رئیس جمهور امریکا از این طریق انجام میشود و مخاطبین این شبکه اطلاعاتی که پیرامون این شرایط دارند از نگاه ترامپ با این واقعیتها روبهرو هستند. گفتیم که مجالی باشد که ما در این جا مواضع و دیدگاههای خودمان را بیان کنیم. ببینید دوستانی که در داخل نقد کردند این آقای پزشکیان همان اقای پزشکیان است که آن نطق را کرده ما باید ببینیم مخاطب ما کیست، و چه حرفی را چه پیامی را به چه مخاطبی میخواهیم بدهیم. آنها تلاش شان این بود که ما را قانون گریز جا بزنند بگویند ایران یک کشور قانون گریز است. ما سعی کردیم در این مصاحبه به این پاسخ بدهیم که ما قانون گریز نیستیم ما به تعهدات بین المللی مان پایبند هستیم ما عضو ان پی تی هستیم، ما تحت نظارت آژانس بودیم، تحت نظارت آژانس هستیم. یا این که مسئولیت بستن تنگه هرمز را بیاندازند گردن ما بگویند که اینها تنگه هرمز را بستند و اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار دادند مثلا خیلیها این را تاکید میکردندکه آقا وقتی تنگه بسته شده کود شیمیایی نمیتواند گذر کند وقتی این گذر نمیکند محصولات غذایی، کشاورزها اینها همه آسیب میبینند گفتیم خب شما به منشا آن توجه کنید اینها پیامدها و تبعاتش است منشا آن را شما غافل هستید اگر به منشا آن توجه کنید این امریکا است که باعث شده این منطقه در این التهاب و آشوب قرار بگیرد. پایگاههایی درست کرده از آنجا حمله کرده و آشکارا هدفش را اعلام کرده که میخواهد کشور را سرنگون کند و بعد نتوانست نه این که نخواست در این خواسته اش آشکار اعلام کرد به صراحت رئیس جمهور امریکا این را اعلام کرده بود، آنها دائما در همه نطق هایش اعلام میکند که ما نمیخواهیم ایران سلاح هستهای داشته باشد باید یک جوری توضیح میدادیم که ما نمیخواهیم سلاح هستهای داشته باشیم ما کار هستهای مان تحت یک پروتکل آژانس بین المللی است ما بیشترین بازرسیها را پذیرفتیم تحت این دیسیپلین این کار را کردیم و پذیرش اینها را آقای رئیس جمهور در نقطشان منوط کرد به انجام تفاهم یعنی اگر مسائل منحل بشود امکان این باز هم هست الان، چون یک سوال شان این بودکه چرا الان بازرسها؟ گفتند که ما الان هم آن جاهایی که به آنها حمله نشده حضور دارند دوربین هایشان هست امکانش هست آنجایی که حمله شده ما اصلا پروتکلی نداریم جایی که به آنجا حمله شده چطوری است ضمن این که اعتماد نداریم اینها میآیند میبینند و ممکن است دوباره همین جا را آسیب برسانند اینها که گفتند ما از بین بردیم دیگر از بین بردن چی را دنبالش هستند؟ یا این که نظارت گریزی ایران را یا این که جنگ طلب بودن ایران را یا تروریست بودن ایران را، خیلی عجیب است واقعا یک مقالهای اقای جفری ساکس نوشته بود در امریکا در آن ملاقات اندیشکدهها هم حضور داشت آقای جفری ساکس، نوشته بودکه واقعا هیچ کسی نیست در سنای امریکا هیچ کسی نیست در کنگره امریکا که به این مرد بگوید که این حرفها را نمیتوانی تو بزنی یعنی چه که تمدن یک جایی را نابود میکنی مگر این کار را تو میتوانی یا اصلا این خلاف همه قواعد بین المللی است و اگر ما هر ابزاری را به کار میگرفتیم که به دنیا بگوییم که آقا این فرد تمکین نمیکند از هیچ قاعده و مقررات بین المللی، روشنتر از آن نطق و سخنرانی وجود نداشت. بالاخره آنجا آمد این حرفها را زد ما تهدیدش این بود یا بیانش این بود که ایران تروریست است که صحبت اقای رئیس جمهور شروع شد، که ما رهبر شما را ترور کردیم؟ ما کودکان شما را ترور کردیم؟ ما مدرسه شما را بمباران کردیم؟ یا شما کردید؟ شما تروریست هستید ما چه کسی را کجا ترور کردیم؟ یعنی واقعا توسط ...
سوال: جمهوری اسلامی ایرانی که بیش از ۱۷ هزار شهید ترور داد
حاجی میرزایی: بله، و یکی از کلیدواژههای مهمی که آقای رئیس جمهور بکار بردند ماتروریست نیستیم ما قربانیان ترور هستیم. واقعا در اوایل انقلاب ۲۰-۳۰ هزار نفر قربانی ترورهای کوری شدند که همینها حامیان آن بودند و کمک شان میکردند در همین حوادث تلخی که در هجدهم و نوزدهم دی اتفاق افتاد بعدا آشکارا گفتند که ما اینها را تسلیح کرده بودیم و مگر میشود آقای رئیس جمهور بعضیها همین را سوال میکردند از آقای رئیس جمهور که چه اتفاقی افتاد در هجدهم و نوزدهم دیماه، آقای رئیس جمهور گفتند که وقتی ۵۰۰ تا نیروی نظامی کشته میشودمعلوم است که این یک اعتراض نبوده این یک جریانی به تعبیر رهبری شهید یک کودتا بوده و میخواستند این کار را انجام بدهند، خوشبختانه با مقاومت مردمی .. یعنی اگر آن روزها یک مقدار ابهام وجود داشت البته قطعا یکسری آدم هم بیگناه قاطی اینها شده و بی خبر از این ترفندها و توطئه ها، اما میدان دارهای اصلی کسانی بودند که تسلیح شده بودند برای انجام این کار، بنابراین ما در آنجا تلاش داشتیم پاتک بزنیم به همه آن چیزی که او منتقل کرده به اینها و عکس آنها را تبیین کنیم و توضیح بدهیم.
سوال:، چون الان اشاره کردید جفری ساکس را، دیدارهایی با نخبگان ایرانی حتی اندیشکدههای آمریکایی در جریان این سفر صورت گرفت، چه گفتید؟ چه شنیدید؟ چه تاثیر و چه خروجی داشت؟
حاجی میرزایی: ما ۴ تا دیدار داشتیم دیدارهای غیر دولتی، یعنی غیر از شخصیتهای سیاسی چهار تا دیدار داشتیم یکی با اندیشکدههای مهم امریکا، که افراد مهمی آمده بودند از اندیشکدهها و ابهامات و سوالات شان را مطرح میکردند و دیدگاههایشان را بیان میکردند یکی از آنها گفت که من احساس شرمندگی میکنم که در یک کشوری هستم که این سیاست را دارد و این رفتار را با ایران انجام داده، ضمن این که ابهاماتی داشتند راجع به وضع هستهای ما، راجع به تنگه هرمز، راجع به هجدهم و نوزدهم دیماه، راجع به کشورهای همسایه، راجع به پایان جنگ، گفتوگوهای بین ایران و امریکا، تفاهمنامه اسلام آباد اینها همه نکاتی بود که آنها مطرح میکردند وآقای رئیس جمهور هم به روشنی توضیح میدادند مثلا آقای رئیس جمهور میگفتند که ما سه بار در خلال مذاکره مورد حمله قرار گرفتیم ما کی از مذاکره گریزان بودیم؟ ما در خلال مذاکره مورد حمله قرار گرفتیم و در این نوبت آخر بعد از چند ماه گفتوگو منجر شد به یک تفاهمنامه که این تفاهمنامه دو سه هفته هم نتوانست امریکا تحمل کند آن چیزی را که خودش پای آن را امضا کرده بود قبلا میگفت اقای اوباما و بایدن یک دیدگاهی داشتند من مخالفم و ... این را که خودش امضا کرده بود کسی که برای امضای خودش اعتبار قائل نباشد به چه حرفش میشود اعتماد کرد؟ حتی بعضی از این افرادی که میآمدند ما قطر را هم ملاقات کردیم من الان یادم آمد، نخست وزیر قطر هم آمد ملاقات اقای رئیس جمهور، بعضی از اینها درخواست شان این بود که شما یک ملاقاتی بکنید، آقای رئیس جمهور گفت چه فایدهای دارد؟ کسی که برای حرف خودش اعتبار قائل نیست حرف زدن چه معنایی دارد؟
سوال: پس میانجیها آنجا هم کار خودشان را ادامه داده بودند
حاجی میرزایی: بله طبیعی است همه تلاش شان این است که یک جوری. ببینید کشورهای منطقه آسیب جدی دیدند وآسیب جدی میبینند اگر این جریان گسترش و توسعه پیدا کند بنابراین تلاش شان این است که این قائله به نحوی پایان بپذیرد ایران هم همیشه استقبال میکند از این که قائله پایان بپذیرد، اما شروطش شروط عزتمندانهای است ما با رعایت عزت اسلامی و حفظ اقتدار کشور حاضر هستیم ما تسلیم بشو نستیم اقای ترامپ اول اعلام میکرد که تسلیم بی قید و شرط ولی ما الان رسیده به این جا که ما اعلام میکنیم و این را در نطقش آقای رئیس جمهور اشاره کرد که ما هر سختی را حاضر هستیم تحمل کنیم، اما ملت ما زیر بار ستم نمیرود و تا پای جان همه ما حاضر هستیم. روایت خیلی مهمی از حضور مردم ارائه کرد اقای رئیس جمهور، گفتند که قریب به ۷ ماه است این مردم خیابانها را ترک نکردند و حضورشان این نشان میدهد که به این نظام پایبند هستند به ایران دلبسته هستند و در برابر تجاوز ایستادگی میکنند و این سرمایه بسیار مهمی است برای ما که اینها در فرمایشات ایشان مورد توجه قرار گرفت.
سوال: سخنرانی آقای رئیس جمهور و نطق آقای رئیس جمهور را اگر بخواهیم دسته بندی کنیم شاید چند کلید واژه مهم دارد شما راجع به هر سرفصل و هر کلیدواژه توضیح بدهید، اهمیتش در سخنان رئیس جمهور و علت این که این موضوع در سخنان رئیس جمهور قرار گرفت بعنوان یکی از محورها و بازتابهایی که این موضوع در جهان داشته، یکی نکته عزتی هست که اشاره کردید نکته وحدتی هست که آقای رئیس جمهور به آن تاکید کردند نکته بسیار مهم مقاومت، حقانیت جمهوری اسلامی ایران والبته مظلومیتی که در تصاویری که در دست آقای رئیس جمهور داشت به نمایش گذاشته شد.
حاجی میرزایی: بله دسته بندی خوبی ارائه کردید همین طور است. یکی از محورهایی که هدفگذاری شد برای این سفر که گفتم تبیین مواضع ایران، توضیح راجع به حقانیت ایران یعنی هر عقل سلیمی، هر وجدان بیداری در برابر این استدلالها قرار میگیرد هیچ پاسخی ندارد و آقای رئیس جمهور در تمام این ملاقاتها تلاش میکردند که تبیینی ارائه کنند که موضع ما برحق است ما دنبال حق هستیم، ما تجاوزگر نیستیم، ما ستمگر نیستیم ما دفاع کردیم از حقوق خودمان دفاع کردیم و این دفاع را هم ادامه خواهیم داد. نکته دیگر مظلومیت، ما مورد یک حملات وحشیانهای قرار گرفتیم کسانی که هیچ سهمی در این جنگ نداشتند هیچ تاثیری در این جنگ نداشتند قربانیان این جنگ شدند این نشان میداد که حد و مرزی را دشمن برای خودش قائل نیست این کودکانی که به شهادت رسیدند این ورزشکارانی که به شهادت رسیدند این مثلا خانواده برای یک نفر یک خانواده را کل خانواده را به شهادت رساندند برای یک نفر یک خانواده را به شهادت رساندند این در کجای دنیا اینطور است. فرض کنید به هر دلیلی میخواهید یک فردی را مجازات کنید به خانواده اش چه کار دارید. این نشان میدهد که نظام فکری آنها و معیارهای انتخاب آنها فراغ از ارزشهای انسانی و ارزشهای نظامی و ارزشهای اخلاقی است. وقتی که دو کشور با همدیگر میجنگند، دو نیروی نظامی در برابر هم قرار میگیرند، زیرساختها و مردم چه تقصیری دارند، شما با زیرساختها حیات جامعه را مخدوش میکنید. آقای رئیس جمهور گفتند که مطالعات بین المللی نشان میدهد که کشتار ناشی از تحریمها بیشتر از کشتار ناشی از جنگها است، این مرگ خاموش است. وقتی کالاهای اساسی و دارو تحریم میشوند، مردم با کمبود دارو و کمبود کالای اساسی روبهرو میشوند اینها همه جنایت جنگی است؛ بنابراین محور دوم محور مظلومیت بود که خیلی خوب تبیین شد و توضیح داده شد. محور مقاومت، واقعاً مقاومت مردم ایران تحسین جهانیان را برانگیخته است، وقتی در دیدارهای خصوصی مینشینیم، شگفت زده هستند و باور نمیکنند که ایران اینچنین سرپا ایستاده است و مقاومت کرده است. ما در درون یک رویداد هستیم و شاید عظمت آن را نتوانیم در شرایطی که در آن هستیم به درستی درک کنیم، ما در برابر بزرگترین قدرت نظامی دنیا که به مدرنترین تکنولوژیها و سلاحهای کشتار جمعی بوده است ایستادگی کردهایم. ناتو اعلام کرد ۵ هار پرواز انجام داده است، عملاً در برابر تمام دنیا ایستادگی کردهایم و این ایستادگی به گونهای بود که از پیروزی بر ایران مأیوس شدند و این دستاورد مهمی است و محصول مقاومت مردم ایران است. مردم ایران چهرهای از خودشان ساختند که این چهره از یاد کسی نمیرود، چطور این مردم زیر همه فشارها و سختی مقاومت کردند. آقای رئیس جمهور نکتهای دارند و میگویند در کشورها ما مسائل و مشکلات خیلی زیاد است، سختیها و گرانی و تورم است، همین که یک عدهای که تحت فشار هستند، اما امروز یک ارزش بالاتری که وطن و ایران است و دشمن مشترک است به آن اهمیت میدهند و تحمل میکنند و بردباری میکنند و ریاضت میکشند اینها نشان از سرافرازی ملت ایران است و این بسیار ارزشمند است. مقاومت و عزت، این جامعه سرش را پایین نیاورد و ما در هر دیدار و ملاقاتی که رفتیم احساس میکردیم که همه آن کسانی که به ملاقات ایران میآیند با یک مجموعه عزیز و مقتدر روبهرو هستند. تصویر ملت ایران تصویر ملتی است که عزتمند است و این الگوی کشورها است برای اینکه مردم شان در پاکستان که رفته بودیم نخست وزیر پاکستان میگفت کسی جرأت نمیکند که بگوید ایران آسیب دیده است یا ایران یک ضربهای خورده است، ایران پیروز کامل است. یعنی فهم عمومی جامعه اسلامی این است که بسیاری از عقدههای سرخورده، ستمها و زجرها یک جامعهای در برابر اینها بلند شده است و قد علم کرده است. خیلی هایشان میگویند ما هم همین را میگوییم ولی، اما جرأت نمیگوییم بگوییم و ایران کشوری است که جرأت کرده است و این شاخص مهمی برای جسارت و شجاعت و عزتمندی و وحدت ایران است. شاید سه چهار سؤالی که در نشستهای مختلف مطرح میشد این بود که آیا در ایران شکاف وجود دارد، دو جریان در ایران وجود دارند که بعضیها میخواهند جنگ ادامه پیدا کند و بعضیها میخواهند نمیخواهند جنگ ادامه پیدا کند، نظام تصمیم گیری ایران دچار تأخیر و اختلال است، آقای رئیس جمهور به دقت توضیح دادند. اینکه یک اینکه سازوکارهای قانونی ما کاملاً روشن است و کاملاً مشخص است که نظام تصمیم گیری چگونه تصمیم میگیرد و تصمیمهای خودش را در زمان لازم میگیرد. دوم اینکه نقطه مشترک همه ما حفظ وطن است، همه ایران ذیل پرچم ایران متحد هستند. یادم نمیرود آن روزهایی که در زیر حمله بودیم، همه آدمها با همه سلایق شان، با همه نگرشهای سیاسی و مذهبی شان ذیل این پرچم متحد شده بودند به صحنه آمدند و کار کردند؛ بنابراین جامعه ایران ممکن است دیدگاههای مختلفی داشته باشد، اما این دیدگاهها متحد است و همه میپذیرند که نظام تصمیم گیری نظام تصمیم گیری حکیمی است و هر زمانی که تصمیم بگیرد باید همه تمکین کنند. ما در مقام بحث و گفتوگو میتوانیم حرف بزنیم، به برخی از دوستانی که ممکن است به برخی از افراد مثلاً وزیر امور خارجه در بعضی از این محافل تعارض کنند، او سفیر ایران است، اوسخنگوی ایران است او رفته است تا از حقوق ایران دفاع کند، باید مستحضر به پشتوانه ملت ایران باشد. همه این مفاهیم را همینطوری که من توضیح میدهم میفهمد و با تمام وجود جدیت به به خرج میدهد. واقعاً من برخی از اوقات شگفت زده میشوم که شب و روزشان را به هم متصل میکنند تا از حقوق و منافع کشور دفاع کنند. یک جملهای گفته شده است، اینکه این جمله کجا و در چه بستری گفته شده است، نباید در سلامت و امانت و غیرتمندی نیروهایی که دارند تلاش میکنند تردید کنیم. واقعاً من بعنوان یک فرد که شاهد این صحنهها بودهام شهادت شرعی میدهم که تمام ظرفیت شان بر این است که اقتدار ایران حفظ شود و ایران سربلند باشد.
سؤال: نطقی که در یک روز قبل انجام شد و ۲۵ دقیقه از زمان رئیس جمهوری امریکا به موضوع ایران اختصاص پیدا کرد؟
حاجی میرزایی: تقریباً اندیشمندان حقوقدانان و انسانهایی که سیاستمداران فهیم حتی در ملاقاتهای خصوصیتر اعتبار برای حرفهای او قائل نیستند. حتی کسانی که تظاهر به احترام میکنند برای ایمن بودن از مکر و ضربات او، اینطور نیست که او شخصیت مورد احترامی در دنیا باشد. حتی در جبهه همفکران شان، چون تعارض در حرفها فراوان است، بی اعتباری در حرفها فراوان است، او از این طریق جنگ روانی به راه میاندازد و تلاش میکند که تهدید کند. آقای رئیس جمهور در نطق شان اشاره کردند، شما فکر میکنید با تهدید که خوی قلدری شما را نشان میدهد ملت ما کنار میکشد، با اطمینان میگویم که هرچقدر این تهدیدها بیشتر باشد، ملت ما متحدتر میشود، منسجمتر و مقاومتر میشود و اتحادش را بیشتر حفظ میکند. آقای رئیس جمهور مکرر گفتهاند که ایشان به هیچ وجه از امریکا نمیترسند، من نگران داخل هستم، یک معیشت مردم که باید تمام توان مان را بگذاریم، مهمترین مأموریت این است که معیشت مردم را تأمین کنند و آینده مردم را روشن کنند و فقط نگرانی من این است که وحدت جامعه آسیب ببیند. من معتقد هستم امریکا و اسرائیل ساکت نمینشینند و از اهداف شان هم چشم پوشی نمیکنند. اگر موشک شان مؤثر باشد موشک میزنند، اگر بمب افکن شان مؤثر باشد بمب میاندازند و اگر اینها مؤثر نباشند بمب خبری میسازند و رسانهها را تحریک میکنند و وحدت جامعه را به چالش میکشند. ما باید دست پنهان دشمن را ببینیم، دشمنی که دارد محاصره را تشدید میکند هدف اش این است که همان هدفی که در بمباران و سرنگونی نظام داشته است میخواهد از این طریق حاصل کند. باید حواس مان باشد که دشمن همان دشمن است، همان اتحاد و انسجام را حفظ کنیم و به لطف خداوند عزتمندانه از این موضوع بیرون خواهد آمد.
سؤال: برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی چه میکنید؟
حاجی میرزایی: اگر بگوییم بیشترین وقت و فرصتی که رئیس جمهور اختصاص میدهد به این است که تدبیر کنیم که چگونه میتوانیم آلام مردم را کاهش بدهیم و رنج زندگی آنها را کم کنیم. بالاخره گرانی روی زندگی مردم فشار دارد آقای رئیس جمهور هم تلاش شان این است. ما قول داده بودیم که کالابرگ را افزایش بدهیم برای تأمین منابع آن دچار مشکل بودیم راههای مختلفی را درطی جلساتی گذاشتهایم، روشهای متنوعی را بررسی کردهایم راه حلی را پیدا کردهایم که در مهرماه این اتفاق خواهد افتاد. افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند کالابرگ شان افزایش پیدا خواهد کرد. تلاش میکنیم از هر امکانی، مثلاً راهی را میبندند راه دیگری را باز کنیم، مسیر تجارت دیگری را باز کنیم، تمام تلاش این است که رنج مردم کاهش پیدا کند. مردم عزیز اطمینان داشته باشند هم شرایط و سختی هایشان را میدانیم و هم با تمام وجود تلاش میکنیم، امیدواریم با توفیق الهی این تلاشها نتایج ملموستر و روشن تری هم داشته باشد.
سؤال: جمع بندی بفرمایید؟
حاجی میرزایی: این سفر راویان مقاومت، راویان حقانیت، راویان عزت و مقاومت و وحدت ایران اسلامی در برابر دشمن بود. اینکه ما صلح جو هستیم، اما از جنگ نمیترسیم، اینکه به دنبال سلاح هستهای نیستیم، اما از حقوق هستهای خودمان کوتاه نمیآییم، اینکه ما آغازگر جنگ نبودهایم، اینکه ما دفاع کردهایم، اینکه دفاع ما مشروع است و چارچوبهایی که در این دیدارها مورد تأکید قرار گرفت. نکته حاشیههای این سفر اینکه ما به جای هتل به محل اقامت سفارتخانه و ۵۰ درصد در هزینههای ما صرفه جویی شد. برای اینکه آقای رئیس جمهور گفتند اشکالی ندارد ما برویم آنجا، چون هتلها در نیویورک آن هم در زمان برگزاری مجمع خیلی گران است و صرفه جویی کنیم. یکی هم اینکه ملاقاتهایی با اندیشکدهها و با نخبگان ایرانی و با جامعه شیعیان امریکا و با ایرانیان مقیم امریکا و با رسانههای مهم امریکا هم دیدارهایی داشتیم که دیدارهای مردمی بود که برگزار شد.