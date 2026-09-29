رهبر انقلاب گفته ققنوس ایران، در اثر فشارهای دشمن و به خصوص دو جنگ تحمیلی اخیر، آنچنان بزرگ شده که سایه پروازش بر سرزمینهای دشمن هم افتاده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در سه شنبه ۷ مهر به شرح زیر است:

در دویست و سیزدهمین شب حضور و همراهی مردم، که حالا از ثبت یک مناسبت عبور کرده و به پدافند اجتماعی برای حفظ همبستگی و ترسیم مسیر آینده تبدیل شده با مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ با شما همراهیم.

هفت ماه افتخارآفرینی و حضور و خروش ایرانیان که رهبر معظم انقلاب آن را مایه دلگرمی نیرو‌های اسلام و هراس برای بدخواهان ایران اسلامی تعبیر کردند. ایرانی که ققنوس وار برخاسته و بر میخیزد، در حوادث دشمن ساخته و برغم تلاش‌های گسترده سلطه گران. چنانکه آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای گفتن: و اینک، آن ققنوس، در اثر فشار‌های دشمن و به خصوص دو جنگ تحمیلی اخیر، آنچنان بزرگ شده که سایهء پروازش بر سرزمین‌های دشمن هم افتاده. این توصیف رهبر انقلاب، فراتر از تشبیه ادبی، توصیف مسیری است که جمهوری اسلامی در ۵ دهه، از زیر خاکستر فشار و تحریم و جنگ، برخاسته و به تراز یک قدرت جهانی رسیده.

کانون میدانی این قدرتنمایی و تقابل، امروز در هرمزه. تنگه‌ای که انسجام سیاسی در ایران و تنگنای راهبردی در آمریکا رو در اذهان تداعی میکنه. اگر آن روزا، روز‌های سلطه گری استعمارگران؛ ۲ دریای جنوب ایران، جولانگاه نیرو‌های دشمن بود؛ ولی این روزا، آنان به خاطر ضربات دردآوری که از رزمندگان دلاور و محافظان تنگه هرمز خورده ان، از دریای عرب جلوتر نمیان و به زودی از دریای عرب هم خواهند رفت. گزارش دیفنس سکیوریتی آسیا این مهم رو مستند کرده. این وبگاه امنیتی به استناد تصاویر ماهواره‌ای نوشته: ناو‌های آمریکایی از خط پیشین محاصره در دریای عمان دور شدن. این دور شدن دشمن از مرز‌های دریایی، به لطف نزدیکی دل‌ها و انسجام مردمان ایرانه با همه تفاوت‌های آشکار. انسجامی که محور سخنان رئیس جمهور، رئیس مجلس و سخنگوی سپاه بود. آقای پزشکیان گفته: با کمک همدیگه میتونیم در مقابل تهدیدا و بی ادبی‌های گردن کلفت‌های دنیا همچون آمریکا بایستیم.

رئیس مجلس، پیام دیروز رهبر انقلاب رو صورتبندی دقیق یه دکترین دفاعی و تمدنی تعبیر کرده و هشدار داده که اگه امنیت ما تامین نشه، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. سپاه نیز به مردم آمریکا نامه‌ای نوشته و ازشون خواسته بدونن ایران با مردم آمریکا دشمنی نداره ولی این حاکمان کاخ سفیدن که با ملت ایران دشمنی میکنن و البته در این دشمنی شون، از مردم ایران شکست خوردن. در میانه چنین خبرهایی، رویترز با انتشار تصویر دیوارنگاره میدان انقلاب که خصومت‌های آمریکا رو ترسیم کرده نوشته: در ایران، زندگی روزمره جریان داره. اما در آمریکا، انتقاد‌ها از هزینه‌های روزمره جنگ و پیامد‌های اقتصادی اون ادامه داره. لیزا فعال رسانه‌ای آمریکایی گفته: ترامپ بهتره نخوت نحیف و شکننده اش رو کنار بزاره و آخرین پیشنهاد ایران رو قبول کنه. پیشنهادی هفت بندی که بازگشایی مشروط تنگه هم توش هست.

اما اینکه ترامپ؛ اسم تنگه هرمز رو تنگه ترامپ بذاره، دردی ازش دوا نمیکنه. چون هر چند در توهم رئیس جمهور آمریکا، تنگه ترامپ بازه، ولی در عالم واقع، تنگه هرمز بسته است. این موضوع رو استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز در یه نمودار توضیح داده. استیو هانکه گفته: سال گذشته در ۲۵ سپتامبر، ۴۵ نفتکش از تنگه هرمز عبور کردن؛ امسال در ۲۵ سپتامبر حتی یک نفتکش هم از این تنگه عبور نکرده. تنگه پر خیر وبرکت هرمز، حالا اهرم اقتدار ایران شده، در کنار اجتماعات شبانه مردم و حضور‌های روزانه دانشجویان در میادین علم و سازندگی ایران. امروز پرچم حضور در دست دانشجویان مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی بود که کلاس درسشون رو در کنار پل B ۱، شاهکار مهندسان ایرانی برگزار کردن. جاییکه پس از ویرانگری آمریکا، مهندسان و دانشمندای ایرانی دوباره پاش وایسادن تا آن خرابی‌ها رو کنار بزنن و مثل اولش بسازن. آری! امروز، ققنوس انقلاب اسلامی به اوج پرواز و اقتدار خودش داره میرسه. چنانکه رهبر انقلاب گفتن: دشمنان ایران، همچنان در محاسبات مادی خود گرفتارن و از درک نیروی پیشران این نظام که همان ایمان و حقطلبی ایه عاجزن. حقیقتی که ایران رو فراتر از برچسب‌های مرسوم قدرت، به یک پدیده در عصر حاضر بدل کرده است.

نویسنده: زهرا پاکروان