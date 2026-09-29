به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به وخامت حال این کودک گفت: پس از اعلام مأموریت و با توجه به شرایط بالینی بیمار و ضرورت انتقال سریع به مرکز درمانی تخصصی، هماهنگی‌های لازم برای انتقال هوایی وی از طالقان به کرج انجام شد.

دکترمهدوی افزود: کودک ۲ ساله پس از دریافت اقدامات اولیه و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی، توسط بالگرد اورژانس به کرج منتقل و در ادامه با آمبولانس اورژانس به بیمارستان امام علی(ع) انتقال یافت تا روند درمان تخصصی وی در این مرکز ادامه پیدا کند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی البرز تأکید کرد: در موارد مسمومیت دارویی به‌ویژه در کودکان، سرعت عمل در ارائه مراقبت‌های پزشکی و همچنین انتقال به‌موقع بیمار می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جان بیمار داشته باشد.

دکتر مهدوی همچنین با تأکید بر ضرورت نگهداری داروها در محل‌های غیرقابل دسترس برای کودکان، از خانواده‌ها خواست داروها، به‌ویژه داروهای پرخطر، را به هیچ عنوان در دسترس کودکان قرار ندهند و در صورت بروز هرگونه مسمومیت یا مصرف اشتباه دارو، بدون تأخیر با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.