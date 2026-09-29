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تصاویر رزمایش جانفدایان ایران، حضور پرشور مردم ایلام و شهرستانها را در قابهایی ماندگار ثبت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در این تصاویر، اقشار مختلف مردم از پیر و جوان تا خانوادههای معظم شهدا، با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و تمثال رهبر معظم انقلاب، در میدانهای شهرهای مختلف استان حضور یافتهاند.
رزمایش ۲۰ هزار نفری جانفدایان ایران، امروز در ایلام و شهرستانهای استان برگزار شد و حضور گسترده مردم، جلوهای از انسجام و آمادگی برای دفاع از نظام و آرمانهای انقلاب را به نمایش گذاشت.