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اصفهانیها از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵ میلیارد متر مکعب گاز مصرف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به میزان مصرف گاز در استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، حدود ۵ میلیارد و ۹۵۳ میلیون مترمکعب گاز در بخشهای مختلف استان مصرف شده، که بخشهای تولیدی و صنعتی، نیروگاهها و مشترکان خانگی، سهم قابل توجهی از این میزان را به خود اختصاص دادهاند.
ابراهیم محسنی هماگرانی با اشاره به جایگاه گاز طبیعی در تأمین انرژی کشور ادامه داد: گاز طبیعی بهعنوان پیشران زیرساخت انرژی، بیش از ۶۰ درصد سبد مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داده و استمرار فعالیت بخشهای مختلف، از مصرف خانگی و عمومی تا واحدهای تولیدی، صنعتی و نیروگاهی، به پایداری گازرسانی وابسته است.
وی با بیان اینکه امسال از نظر تأمین انرژی، سالی ویژه است، افزود: در ماههای سرد سال، همزمان با افزایش تقاضای گاز، تأمین این انرژی با محدودیتهایی مواجه میشود، از این رو همراهی مشترکان و استفاده صحیح از گاز، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و تأمین نیاز بخشهای مختلف خواهد داشت.
محسنی هماگرانی ادامه داد: با ورود به فصل پاییز و نزدیکتر شدن روزهای سرد و افزایش مصرف، بهویژه در بخش خانگی، لازم است همه مشترکان نسبت به استفاده صحیح از این انرژی توجه بیشتری داشته باشند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: مصرف بهینه به معنای کاهش آسایش مردم نیست، بلکه با اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی میتوان ضمن حفظ رفاه، از مصرف بیرویه جلوگیری کرد.
محسنی هماگرانی ادامه داد: پایداری گازرسانی، مسئولیتی مشترک میان صنعت گاز و مصرفکنندگان است و همراهی مردم در مصرف صحیح میتواند زمینه را برای تداوم گازرسانی پایدار به مشترکان خانگی و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی و نیروگاهی فراهم کند.