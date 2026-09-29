جانشین فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری یک نفر اراذل و اوباش خبر داد که با قدرت نمایی سلاح سرد، اقدام به تخریب 10 خودروی عبوری در جاده مخصوص کرج کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، سردار محمد نادربیگی اعلام کرد: مأموران کلانتری 34 گرمدره پس از دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر ایجاد رعب و وحشت توسط فردی مسلح به سلاح سرد در جاده مخصوص کرج، بلافاصله در محل حاضر شده و با اقدام فنی و عملیاتی، متهم را دستگیر کردند.

وی افزود: متهم در بازجویی‌های اولیه به تخریب 10 دستگاه خودروی عبوری از ناحیه چراغ، شیشه و بدنه اعتراف کرده و انگیزه خود را داشتن حالت غیرعادی عنوان کرده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز با تاکید بر برخورد بدون اغماض با اراذل و اوباش در ماموریت های پلیس، خاطرنشان کرد: هرفردی که با اقدامات خود باعث ایجاد رعب و وحشت شهروندان شود، برابر قانون با شدت با او برخورد خواهد شد.

سردار نادربیکی در پایان تصریح کرد: پس از تحقیقات مقدماتی، متهم با تشکیل پرونده جهت انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.