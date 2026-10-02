به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسوول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون اعضای ۴۰ بیمار مرگ مغزی در استان با رضایت خانواده هایشان به بیماران نیازمند عضو اهدا شده است.

مریم خلیفه سلطانی ادامه داد: هم اکنون حدود ۳۰ بیمار نیازمند کبد و ۴۰۰ بیمار نیازمند پیوند کلیه در صف انتظار دریافت عضو هستند.

وی با تأکید براینکه سرعت تصمیم‌گیری خانواده‌ها پس از تشخیص مرگ مغزی، نقشی تعیین کننده در نجات جان بیماران دارد، افزود: در چنین شرایطی اگر تصمیم برای اهدای عضو به سرعت گرفته نشود، ممکن است بیمار دچار ایست قلبی شود یا اعضای بدن به تدریج قابلیت پیوند خود را از دست بدهند.

مریم خلیفه سلطانی با بیان اینکه فرهنگ سازی در این زمینه می‌تواند زندگی‌های بیشتری را نجات دهد، ادامه داد: داوطلبان اهدا عضو می‌توانند برای ثبت نام و دریافت کارت اهدا به انجمن اهدای عضو ایرانیان به نشانی الکترونیکی ehdacenter.ir و یا اداره پیوند اعضا واقع در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان مراجعه کنند.

اعضای قابل اهدای از فرد مرگ مغزی شامل قلب، ریه‌ها، کبد، روده‌ها، لوزالمعده (پانکراس) و کُلیه‌هاست، علاوه بر این، برخی از بافت‌های بدن از جمله پوست، قرنیه، تاندون، غضروف، استخوان و دریچه قلب نیز قابل پیوند است.

سالانه حدود سه هزار مرگ مغزی قابل اهدا در کشور رخ می‌دهد که از این تعداد تنها یک هزار مرگ مغزی به مرحله اهدا رسیده و اعضای قابل اهدای ۲ هزار بیمار مرگ مغزی به خاک سپرده می‌شود.

چنانچه از هر بیمار مرگ مغزی سه عضو اهدا شود، حدود ۶ هزار عضو قابل پیوند به مرحله اهدا می‌رسد.