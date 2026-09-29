مدیرکل ثبت احوال خوزستان از تحویل بیش از ۵۶ هزار کارت هوشمند ملی به شهروندان استان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: بیش از ۴۱ هزار کارت ملی آماده تحویل در ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مصطفی امانی‌پور، گفت: در شش ماهه نخست امسال، ۳۱ هزار و ۵۵۴ نفر در استان برای ثبت‌نام کارت هوشمند ملی اقدام کرده‌اند.

وی افزود: در این مدت، ۵۶ هزار و ۱۰۴ فقره کارت هوشمند ملی صادر و به شهروندان تحویل داده شده است.

مدیرکل ثبت احوال خوزستان ادامه داد: در حال حاضر ۴۱ هزار و ۶۴۰ فقره کارت هوشمند ملی در ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت آماده تحویل است.

امانی‌پور از شهروندانی که کارت هوشمند ملی آنها آماده تحویل است خواست در اسرع وقت به دفاتر پیشخوان دولت دارای پروانه ارائه خدمات ثبت احوال مراجعه و کارت خود را دریافت کنند.

وی همچنین درباره نحوه استعلام وضعیت صدور کارت هوشمند ملی گفت: شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری کد #۶۰۹۰۴ از طریق تلفن همراه، وضعیت کارت خود را پیگیری کنند.

به گفته امانی‌پور، امکان استعلام وضعیت کارت هوشمند ملی از طریق سامانه اینترنتی ثبت احوال به نشانی ncr.ir و همچنین مراجعه به دفتر پیشخوان محل ثبت درخواست نیز فراهم است.