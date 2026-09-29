رزمنده دوران دفاع مقدس گفت: بسیاری از دانش‌آموزان در سنین ۱۳ و ۱۴ سالگی با وجود مخالفت خانواده‌ها و محدودیت‌های اعزام، با انگیزه و اعتقاد خود را به جبهه‌ها رساندند و در کنار رزمندگان به دفاع از کشور پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، احمدی، رزمنده و جانباز دوران دفاع مقدس با حضور در برنامه زنده امروز البرز با بیان اینکه در ۱۳ سالگی به جبهه اعزام شده است، افزود: آن زمان به دلیل سن پایین، اجازه ثبت‌نام و اعزام به ما نمی‌دادند و من با تغییر مشخصات شناسنامه‌ای توانستم مجوز حضور در جبهه را دریافت کنم.

وی حضور نوجوانان در جبهه را تجربه‌ای متفاوت دانست و گفت: جبهه واقعاً برای ما یک دانشگاه بود؛ جایی که نوجوانان همسن و سال خودمان را می‌دیدیم که با ایمان، مسئولیت‌پذیری و روحیه ایثار در عملیات‌ها حضور پیدا می‌کردند.

این رزمنده دفاع مقدس با اشاره به شمار شهدای دانش‌آموز به مخاطبان سیمای البرز اظهار کرد: حدود ۶ هزار دانش‌آموز در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند و نام شهدایی مانند محمدحسین فهمیده و مهدی عزیزی‌اللهی برای نسل‌های بعد ماندگار شد.

احمدی با اشاره به مجروحیت و شیمیایی شدن خود در ۱۴ سالگی افزود: نوجوانانی که در آن دوران در جبهه حضور داشتند، با وجود سن کم، خطرات جنگ را می‌شناختند و با تکیه بر ایمان و معنویت، در عملیات‌های مختلف شرکت می‌کردند.

وی ادامه داد: توکل به خدا، توسل به اهل‌بیت(ع) و الگو گرفتن از مکتب عاشورا از مهم‌ترین عواملی بود که به رزمندگان نوجوان شجاعت و انگیزه می‌داد و در بسیاری از عملیات‌ها شاهد اتفاقاتی بودیم که برای خودمان نیز باورکردنی نبود و احساس می‌کردیم امدادهای الهی به کمک رزمندگان آمده است.

احمدی همچنین به خاطره‌ای از اسارت دو نیروی عراقی در یکی از مناطق عملیاتی اشاره کرد و گفت: در یکی از عملیات‌ها دو نیروی عراقی را که از درجه‌داران بودند به اسارت گرفتم. وقتی آنها متوجه شدند فردی که آنها را به اسارت گرفته نوجوانی ۱۳ ساله است، برایشان باورکردنی نبود و از این موضوع تعجب کرده بودند.

وی در پایان حضور در این برنامه زنده سیمای استانی البرز تأکید کرد: خاطرات و تجربه‌های رزمندگان نوجوان دوران دفاع مقدس باید برای نسل جدید روایت شود تا ابعاد مختلف حضور دانش‌آموزان در آن دوران و نقش ایمان، مسئولیت‌پذیری و روحیه ایثار آنان برای جوانان امروز روشن‌تر شود.