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مدیرکل آموزش و پرورش لرستان از اجرای برنامه در میدان حاضر در بیش از ۴۰ درصد مدارس استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سهرابی گفت: در نیمه نخست مهرماه و با هدف تقویت روحیه نشاط و زنده نگهداشتن یاد آقای شهید ایران و کودکان شهید میناب، برنامه در میدان حاضر در بیش از ۴۰ درصد مدارس استان اجرا میشود.
وی افزود: کارکنان مهر کانونهای فرهنگی تربیتی استان نیز با بازیها و بستههای تپش، فضای بازی و بانشاطی را برای اجرای یک روز پرورشی و ورزشی اثربخش در مدارس مجری فراهم کردهاند.
سهرابی ادامه داد: مدیران مدارس تا ۱۵ مهر میتوانند کلیپی ۳ دقیقهای از برنامه اجرا شده را در ویژه برنامه بازگشایی مدارس در پیام رسان شاد بارگذاری کنند که از هر ۱۰۰ واحد آموزشی از مدارس آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق، یک کلیپ برتر مدارس به عنوان برگزیده به استان معرفی میشود.
وی با تأکید بر دانشآموزمحوری و تجربهمحوری در اجرای برنامههای آغاز سال تحصیلی گفت: دانشآموزان باید در برنامههای مدرسه نقش فعال داشته باشند و آغاز سال تحصیلی به فرصتی برای تجربه نشاط، مشارکت، مسئولیتپذیری و حضور مؤثر آنان در فضای مدرسه تبدیل شود.