مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، با حضور در منزل شهید رمضان لادن از شهدای مردمی جنگ رمضان در تهران، با خانواده این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با حضور در منزل شهید «رمضان لادن» از شهدای مردمی جنگ رمضان در تهران، با خانواده معظم این شهید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رضایی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رمضان لادن و دیگر شهدای جنگ رمضان، بر ماندگاری فرهنگ ایثار و شهادت و ضرورت بازخوانی نقش مردم در دفاع از ایران تأکید کرد و گفت: شهدای مردمی، در مقاطع حساس تاریخ کشور، با ایستادگی و فداکاری خود نشان دادند که دفاع از میهن و کرامت انسانی محدود به میدان‌های رسمی نبرد نیست و مردم همواره در صف نخست دفاع از کشور حضور داشته‌اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با اشاره به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: آنچه امروز در برابر چشم جهانیان رخ می‌دهد، ادامه همان منطق خشونت و بی‌اعتنایی به جان انسان‌هاست؛ با این تفاوت که ملت ایران در طول دهه‌های گذشته، تجربه ایستادگی در برابر این رویکرد را اندوخته و شهدای ما سند زنده این مقاومت تاریخی هستند.