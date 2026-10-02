به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: هم اکنون ۱۰ قرارداد استانی و ۱۰ قرارداد ملی در حوزه آبخیزداری منعقد شده و به دنبال آن عملیات آبخیزداری شامل بیولوژیک و مکانیکی به مرحله اجرا رسیده است.

حسین یاری ادامه داد: طرح‌های آبخیزداری هم اکنون در شهرستان‌های گلپایگان، کوهپایه، دهاقان و فریدونشهر و برخی مناطق دیگر استان، اجرا شده است که از جمله آنها می‌توان به عملیات پخش سیلاب، اجرای سازه‌های کنترل روان‌آب و سازه‌های سنگی ملاتی اشاره کرد.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: از مجموع ۳۲۸ حوزه آبخیز در استان، طرح‌های آبخیزداری در ۱۹۸ حوزه در بیش از ۳۰ سال فعالیت این معاونت به‌طور کامل به اجرا درآمده است.

حسین یاری ادامه داد: دستاورد این اقدامات، اجرای ۱۹۸ بند خاکی، ۸۷ پخش سیلاب و بیش از ۷۰۰۰ سازه کنترل سیلاب و رسوب‌گیر (شامل سازه‌های سنگی ملاتی، گابیونی و خشکه‌چین) است که توانسته سالانه ۱۰ تا ۳۰ درصد از بیش از ۲ میلیارد مترمکعب روان‌آب استان را مدیریت و برنامه‌ریزی کند.

وی گفت: عمده سازه‌های بند خاکی و پخش سیلاب به‌دلیل توپوگرافی منطقه و سیل‌خیز بودن، در شمال و شرق استان اجرا شده‌اند و دیگر سازه‌ها نیز با حفظ حقابه پایین‌دست و با تعبیه لوله، دریچه هدایت و تخلیه آب و همچنین سرریز، در گستره استان به اجرا درآمده‌اند.

حسین یاری ادامه داد: هدف اصلی از اجرای این طرح ها، در درجه اول حفظ دو عنصر حیاتی آب و خاک، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، کنترل و مهار سیلاب، جلوگیری از فرسایش و رسوب، افزایش پوشش گیاهی و جلوگیری از خسارت به زیرساخت‌ها و تاسیسات پایین‌دست (از جمله منازل مسکونی، جاده‌های مواصلاتی، مزارع و باغ‌ها و شبکه‌های انتقال آب، گاز و برق) بوده است.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت:اجرای پخش سیلاب رودخانه میرحیدرکاشان، علی آبادچی پروانه برخوار، ابوزیدآبادآران وبیدگل، موغاراردستان، زمان آبادلنجان و سازه‌های کنترل سیلاب سنگی ملاتی کیچی کوهپایه وخاروان نائین، ننادگان فریدن از جمله اقدامات آبخیزی داری در یک سال گذشته است.

وی افزود: همچنین ۳۰۰ هکتارعملیات بیولوژیک درش اردستان، آران وبیدگل، برخوار، فریدونشهر، جرقویه، کاشان وفریدن اجرا و مطالعات حوزه آبخیزسهیل شهرستان نائین وابراهیم آباد خوروبیابانک درسطح ۶۰ هزارهکتار انجام شده است.

یاری ادامه داد: با گذشت بیش از سه دهه از عمر این طرح‌ها، رسوب‌گذاری پشت سازه‌ها نیاز مبرم به رسوب‌برداری را ایجاب می‌کند و متاسفانه تاکنون ردیف اعتباری مشخصی برای این امر از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پیش‌بینی نشده، که این موضوع از ضروریات اساسی به شمار می‌رود.

وی افزود: برخلاف این کمبود اعتبار، در چند سال اخیر تلاش شده است تا با مشارکت مردم، بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها، اقدام به رسوب‌برداری شود.

وی ادامه داد: همچنین بند‌های خاکی و پخش سیلاب احداثی به‌ندرت دچار آسیب شده‌اند و در موارد معدودی که بخشی از سرریز آنها بر اثر حجم سیلاب تخریب شده، بلافاصله اقدامات لازم برای مرمت و بازسازی اجرا شده است.

استان اصفهان با ۲۹ شهرستان، مساحتی معادل ۱۰.۷ میلیون هکتار دارد که بیش از ۹۰ درصد از این مساحت، معادل ۹.۸ میلیون هکتار را عرصه‌های منابع طبیعی و ملی و از این میزان حدود ۴۰۳ هزار هکتار جنگل معادل (۴ درصد) ۶ میلیون هکتار مرتع معادل (۶۴ درصد) و سه میلیون هکتار بیابان معادل (۳۲ درصد) در بر گرفته است.