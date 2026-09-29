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مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: در طرحهای جامع و تفصیلی شهرها باید ظرفیت آتشنشانی و تجهیزات امدادی متناسب با مجوزهای ساختوساز و توسعه عمودی شهرها پیشبینی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، محمدرضا فلاحنژاد، با حضور در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» اظهار کرد: طرحهای جامع و تفصیلی پس از بررسی و تصویب در مراجع مربوط، مبنای صدور مجوزهای ساختوساز قرار میگیرند و در این فرآیند باید تناسب میان تراکم، ارتفاع ساختمانها، معابر و ظرفیت تجهیزات امدادی مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی افزود: در برخی موارد، امکانات موجود آتشنشانی پاسخگوی نیازهای یک شهر نیست و در زمان وقوع حادثه، ناچار به استفاده از ظرفیت شهرهای همجوار میشویم که انتقال خودروهای تخصصی و تجهیزات پیشرفته میتواند زمان رسیدگی به حادثه را افزایش دهد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز همچنین ساختوسازهای غیرمجاز را یکی از چالشهای مهم استان دانست و گفت: مهاجرت و افزایش تقاضای سکونت، فشار زیادی برای ساختوساز در استان ایجاد کرده و بخشی از این ساختوسازها در بافتهای فرسوده، حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی شکل گرفته است.
فلاحنژاد با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مسئول در حوزه ساختوساز خاطرنشان کرد: در محدوده شهرها شهرداری، در حریم شهرها جهاد کشاورزی، در روستاها دهیاری و در خارج از حریم روستاها بخشداری مسئولیتهای مشخصی دارند و هماهنگی میان این دستگاهها برای پیشگیری از ساختوسازهای پرخطر ضروری است.