مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: در طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها باید ظرفیت آتش‌نشانی و تجهیزات امدادی متناسب با مجوزهای ساخت‌وساز و توسعه عمودی شهرها پیش‌بینی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، محمدرضا فلاح‌نژاد، با حضور در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» اظهار کرد: طرح‌های جامع و تفصیلی پس از بررسی و تصویب در مراجع مربوط، مبنای صدور مجوزهای ساخت‌وساز قرار می‌گیرند و در این فرآیند باید تناسب میان تراکم، ارتفاع ساختمان‌ها، معابر و ظرفیت تجهیزات امدادی مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: در برخی موارد، امکانات موجود آتش‌نشانی پاسخگوی نیازهای یک شهر نیست و در زمان وقوع حادثه، ناچار به استفاده از ظرفیت شهرهای همجوار می‌شویم که انتقال خودروهای تخصصی و تجهیزات پیشرفته می‌تواند زمان رسیدگی به حادثه را افزایش دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز همچنین ساخت‌وسازهای غیرمجاز را یکی از چالش‌های مهم استان دانست و گفت: مهاجرت و افزایش تقاضای سکونت، فشار زیادی برای ساخت‌وساز در استان ایجاد کرده و بخشی از این ساخت‌وسازها در بافت‌های فرسوده، حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی شکل گرفته است.

فلاح‌نژاد با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه ساخت‌وساز خاطرنشان کرد: در محدوده شهرها شهرداری، در حریم شهرها جهاد کشاورزی، در روستاها دهیاری و در خارج از حریم روستاها بخشداری مسئولیت‌های مشخصی دارند و هماهنگی میان این دستگاه‌ها برای پیشگیری از ساخت‌وسازهای پرخطر ضروری است.