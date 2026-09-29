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بازتاب پیام رهبر انقلاب در رسانه آمریکایی دراپ سایت نیوز

رسانه آمریکایی دراپ سایت نیوز پس پیام روز گذشته رهبر انقلاب در فضای مجازی نوشت اشاره ایشان درباره اینکه برخی ایران را چهارمین ابرقدرت جهان می‌دانند مربوط به استدلال پرفسور رابرت پیپ، دانشمند علوم سیاسی آمریکایی از نتیجه حمله آمریکا به ایران است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۷- ۲۱:۵۲
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برچسب ها: پیروزی ایران ، افول آمریکا ، اقتدار ایران
 