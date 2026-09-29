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جلسه هماهنگی برنامههای هفته ملی کودک در لرستان برگزار و بر همافزایی دستگاههای اجرایی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان و رییس کارگروه هفته ملی کودک استان با اعلام هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه گفت: لبخند کودکان الفبای وطن، شعار امسال هفته ملی کودک است و تمام برنامه ریزی دستگاههای مرتبط بر آن است که توجه جامعه به نیازها و مسائل کودکان جلب شود.
داوری از برگزاری برنامههای بانشاط و علمی، آموزشی و پرورشی با رویکرد عدالت فرهنگی در تمامی مناطق استان خبر داد و افزود: برای معلمان و مربیان به عنوان حلقههای میانی و ارتباطی کودکان نیز برنامهها و دورههای کارگاهی در نظر گرفته شده است که امیدواریم نتیجه جلسات استانی در کارگروه، منتج به تحقق اهداف هفته ملی کودک شود.