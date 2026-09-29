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معاون پیشگیری و ایمنی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: ساختمانهای ناایمن عامل اصلی بروز بحران در کرج هستند که این ساختمانها بر اساس شاخصهای مشخص ایمنی شناسایی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، رستمی با حضور در برنامه رادیویی «رهیافت» با اشاره به اهمیت پیشگیری از حوادث گفت: موضوع ایمنی ساختمان تنها به زمان وقوع حادثه مربوط نمیشود و باید از مرحله طراحی و ساخت تا زمان بهرهبرداری و نگهداری ساختمان مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: راههای خروج و فرار از حریق، سیستم اعلام و اطفای حریق، شرایط معماری ساختمان و تهویه مکانیکی از جمله مواردی است که در فرآیند بررسی ایمنی ساختمانها مورد توجه قرار میگیرد.
معاون پیشگیری و ایمنی آتشنشانی کرج با اشاره به اهمیت راههای خروج از ساختمان گفت: برای ساختمانها بر اساس تعداد واحدها، تعداد ساکنان و ارتفاع، ضوابط متفاوتی در نظر گرفته شده است و در ساختمانهای بزرگتر، پیشبینی مسیرهای خروج ایمن اهمیت بیشتری دارد.
وی گفت: علاوه بر ساختمانهای بزرگمقیاس، وضعیت بافتهای قدیمی و محلههایی که ساختمانها بدون رعایت ضوابط ایمنی ساخته شدهاند نیز مورد توجه قرار گیرد تا در زمان حادثه، ساکنان و نیروهای امدادی با مشکل جدی مواجه نشوند.