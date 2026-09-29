به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداو سیما ، دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه سه شنبه در شهر کازان روسیه برگزار شد که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به نفع روسها همراه بود.

ترکیب ایران

سید حسین حسینی، صالح حردانی، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، رامین رضائیان، آریا یوسفی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، محمدمهدی محبی (احسان حاج صفی - ۲۸)، مهدی طارمی و سردار آزمون.

ترکیب روسیه

ماتوی سافونوف، ویکتور ملخین، ایگور دیویف، ایلیا واخانیا، دانیل کروگووی، ماتوی کیسلیاک، الکسی باتراکوف، ایوان اوبلیاکوف، ماکسیم گلوشنکوف، الکساندر گولووین و کنستانتین تیوکاوین.

ایران با ترکیبی متفاوت وارد زمین شد و امیر قلعه‌نویی با قرار دادن نفراتی چون طارمی، آزمون، محبی و رضاییان در خط جلو دنبال پرس از خط دفاعی حریف بود. با این حال، این تیم میزبان بود دقیقه ۲۱ توسط الکساندر گولووین به گل رسید. چند دقیقه بعد، محمدمهدی محبی به دلیل مصدومیت از زمین خارج و حاج صفی جایگزین او شد.

تیم ملی پس از گلی که دریافت کرد، سعی در ایجاد موقعیت داشت و دقیقه ۳۱، آریا یوسفی در موقعیت خوب می‌توانست دروازه روسیه را باز کند اما توپ او را مدافعان حریف بلوکه کردند. در حالی که ایران به دنبال گل تساوی بود روس‌ها دقیقه 36 صاحب ضربه ایستگاهی شدند و گولووین زننده گل اول بار دیگر وارد دروازه سیدحسین حسینی کرد.

در نیمه دوم، قلعه‌نویی حسینی را که دوبار دروازه‌اش باز شده بود، بیرون کشید و پیام نیازمند را جایگزین او کرد. ایران با وجود چند چهره جوان در ترکیب خود برنامه خاصی از خود نشان نمی‌داد و دلخوش به ارسال از جناحین بود. در چند صحنه هم پیام نیازمند جلوی گل خوردن تیم را گرفت.

از معدود حملات ایران به دقیقه 62 برمی‌گشت که ضربه محمد قربانی را دروازه‌بان روسیه در آغوش گرفت. روسیه که خیالش از نتیجه بازی راحت بود دقیقا 88 و 89 می‌توانست به گل سوم برسد که نیازمند با عکس العمل‌های دیدنی مانع آنها شد.