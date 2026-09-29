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به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، امروز از آتش نشانان گیلانی به پاس خدمت صادقانه شان با برپایی برنامه هایی تشکر و قدردانی شد .

در تقویم ملی ۷ مهر روز آتش نشان نامگذاری شده است .