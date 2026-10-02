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۱۰ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیون دلار در استان اصفهان به تصویب رسیده است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با اشاره به عملکرد استان در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی گفت: در ۶ ماه نخست امسال، ۱۰ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۱۳۰ میلیون و ۳۹۵ هزار دلار به تصویب هیئت سرمایهگذاری خارجی رسیده است.
ناصر یارمحمدیان افزود: این مجوزها مربوط به سرمایهگذارانی از کشورهای افغانستان، امارات متحده عربی، چین، عمان و هلند و همچنین ایرانیان مقیم آلمان است که نشاندهنده ظرفیتهای استان برای جذب منابع و سرمایههای بینالمللی است.
وی ادامه داد: این سرمایه گذاریها در حوزههای مختلفی از جمله تولید نخ پنبه، احداث نیروگاه خورشیدی، تولید فرش، کمکذوب، فولاد، تولید کفپوش، راه اندازی کلینیک درمانی، پایانههای POS، تولید روغن موتور و روغن صنعتی است.
یارمحمدیان گفت: ورود سرمایه خارجی به بخشهای مختلف اقتصادی علاوه بر تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحها، میتواند زمینهساز انتقال فناوری، توسعه تولید، اشتغالزایی و تقویت حضور بنگاههای اقتصادی در بازارهای داخلی و بینالمللی باشد.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد سال گذشته استان در این حوزه گفت: در سال ۱۴۰۴ نیز ۲۴ مجوز سرمایهگذاری خارجی به ارزش بیش از ۲۶۲ میلیون و ۹۵۱ هزار دلار در استان به تصویب هیئت سرمایهگذاری خارجی رسیده که این رقم در مقایسه با ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳، رشد بیش از ۳۳ درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان افزود: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با استفاده از ظرفیت مرکز خدمات سرمایهگذاری و همکاری دستگاههای اجرایی، موضوع تسهیل و تسریع فرآیندهای مرتبط با سرمایهگذاری را با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی دنبال میکند.